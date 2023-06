El carrer Sobrerroca de Manresa estarà tallat al trànsit de vehicles tots els divendres i dissabtes al vespre i a la nit durant els mesos de juny i juliol.

Concretament, els vehicles no podran circular pel Sobrerroca entre 2/4 de 8 de la tarda i les 12 de la nit per la celebració de l’esdeveniment ‘Viu els carrers del Centre Històric’, organitzat per l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Sant Miquel, Plaça Major i Voltants.

Amb motiu d'aquest tall de trànsit, s'invertiran de sentit de circulació el carrer del Carme i el carrer Cap del Rec.

D'aquesta forma, els locals de restauració poden situar les taules i cadires ocupant l'espai que habitualment es destina al pas dels vehicles.