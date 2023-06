En el marc de les activitats de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya i sota el lema "Amb tu transformem vides", sor Lucia Caram s’ha posat aquesta tarda en la pell d’una persona cega. La monja argentina establerta a Manresa des de fa dècades ha experimentat en primera persona com es desplaça una persona cega, tot caminant amb els ulls tapats amb antifaç i amb l’ajuda d'un bastó. Ha fet el recorregut des d'un local a la carretera de Vic de la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix, fins a una cafeteria propera, per fer un cafè a les fosques. L’activitat ha comptat amb la participació de Maite Siles, directora de l’ONCE a Manresa i afiliats i afiliades de l’Organització.

Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya Les activitats de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya tenen una finalitat múltiple: donar a conèixer la feina que diàriament es realitza a l'ONCE; mostrar les capacitats dels afiliats i afiliades i sensibilitzar la ciutadania donant-li opció de posar-se en la pell d’una persona cega. “Compartim amb la societat catalana el nostre espai, la casa de la Il·lusió de l’ONCE de cada ciutat, per visibilitzar el dia a dia de les persones cegues i amb discapacitat visual greu. I agraïm a la ciutadania la solidaritat per fer-nos costat amb la nostra loteria social, responsable i segura, que ens permet donar serveis socials personalitzats a més de 10.000 afiliats i afiliades de tot Catalunya. Us convidem a visitar-nos i sumar esforços per fer una societat més inclusiva, igualitària i humana”, ha explicat Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya. Els 18 centres i agències que l'ONCE té a Catalunya (Barcelona, Badalona, El Prat de Llobregat, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Sabadell, Terrassa, Vic, Vilanova i La Geltrú, Girona, Blanes, Figueres, Lleida, Reus i Tarragona) acullen des del 26 de maig fins al 2 de juny el programa d'activitats de la Setmana de l'ONCE Catalunya, que culminarà amb la celebració del Dia de la Gran Família de l'ONCE, a Port Aventura dissabte 3 de juny.