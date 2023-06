La Fundació Althaia ha donat la benvinguda a una nova promoció de professionals en formació integrada per un total de 36 residents de diferents especialitats, entre les quals Oftalmologia i Aparell Digestiu, que s’han incorporat per primera vegada. Ha estat en el decurs d’un acte en què s’han acomiadat també els metges, infermeres i psicòlegs que enguany han acabat la seva etapa de formació.

Dels 36 nous residents, 20 es corresponen a especialitats pròpies d’Althaia. Són Anestesiologia i reanimació, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Obstetrícia i ginecologia, Cirurgia general i de l’Aparell digestiu, Medicina intensiva, Pediatria i àrees específiques, Al·lergologia, Psiquiatria, Medicina interna, Psicologia clínica, Infermeria Obstetrícia i Ginecologia i Infermeria de Salut Mental, a més d’Oftalmologia i Aparell Digestiu, especialitats que va acreditar l’any passat el Ministeri de Sanitat. També s’ha ampliat a dues les places per a residents de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) i les places de Psicòleg Intern Resident (PIR) han passat de dues a tres.

Els 16 residents restants que s’han incorporat són professionals en formació que pertanyen a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS) i que tenen Althaia com a hospital de referència.

Els 16 professionals que han acabat la seva residència i a qui s’ha agraït la tasca feta són especialistes de Cirurgia general i de l’aparell digestiu, Medicina interna, Medicina intensiva, Psiquiatria, Obstetrícia i ginecologia, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Anestesiologia i reanimació, Oncologia mèdica, Pediatria i les seves àrees específiques, Psicologia clínica, Infermeria de salut mental i Infermeria d’obstetrícia i ginecologia. En el mateix acte també s’ha acomiadat els 12 metges i infermeres de l’especialitat d’Atenció familiar i comunitària de l’ICS a la Catalunya Central.

Conferència de Tomàs Molina

La conferència central, titulada "El temps del 2030, com afectarà la nostra salut", ha anat a càrrec de Tomàs Molina, cap de Meteorologia de Televisió de Catalunya i ambaixador del Pacte Europeu pel Clima de la Comissió Europea, que ha parlat de la relació entre meteorologia, canvi climàtic i salut.

El punt més emotiu i entranyable ha estat de la mà dels residents, que han compartit amb l’auditori l’experiència, tant personal com professional, adquirida durant el període de formació especialitzada a Manresa. La seva intervenció ha posat de manifest la bona acollida i experiència que han tingut durant aquests anys de residència.

A l’inici i la cloenda de l’acte han intervingut Ramon Santisteve, cap d’estudis de Formació Sanitària Especialitzada, i Manel Jovells, director general d’Althaia, que han destacat l’aposta que fa la institució per impulsar la formació d’especialistes.

Una aposta estratègica

Dels professionals que han acabat la seva residència a Althaia, una majoria continuaran vinculats laboralment a la institució. És la constatació de la importància que té la formació de professionals.

L’aposta d’Althaia a favor de la formació d'especialistes, que ve de lluny, s’ha intensificat en els últims anys preveient la falta generalitzada de metges. En els últims 5 anys s’ha incrementat en un 72% la xifra de residents propis. El treball en xarxa que porta a terme la institució en col·laboració amb diferents institucions sanitàries de la Catalunya Central i la Cerdanya, i també de Barcelona i l'àrea metropolitana, facilita que Althaia pugui augmentar el potencial docent.

La docència i la recerca són elements claus en el propòsit, la missió i la visió d’Althaia, així com en el Pla Estratègic Talaia 2021-25. La formació de residents contribueix a instruir futurs professionals que s'incorporaran en el sistema de salut i també a retenir talent. A més, acollir residents reverteix en la millora de l'atenció als pacients en el sentit que comporta augmentar la formació i el professionalisme de tots els membres dels serveis implicats i fomenta la recerca. Per això se segueix treballant per ampliar l’oferta docent de la institució.