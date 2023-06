Els barris manresans de la Sagrada Família i la Mion-Puigberenguer celebren aquest cap de setmana les seves festes d'estiu.

L’associació de veïns i veïnes del barri de la Sagrada Família organitza la celebració que es concentrarà al carrer Penedès, on hi ha el local de l’associació de veïns i veïnes, però també en altres indrets del barri.

La jornada festiva comença dissabte, a 2/4 d'11 del matí, amb un passacarrers a càrrec de Xaranga Màgic, posteriorment, a les 12 hi haurà un concert i vermut i per dinar paellada popular al local de l’associació. El preu serà de 16 euros per persona.

A les 5 de la tarda s'ha programat una actuació del Casal Cultural de Dansaires Manresans i un taller de tatuatges temporals. A la mateixa hora hi haurà una xocolatada. A les 7 de la tarda el grup teatral i de playback Som Actius ens representarà l'espectacle “L’alegria de la Festa Major”, i posteriorment hi haurà pernilada amb copa de vi o de cava. L'acte serà gratuït per als socis. En cas de pluja els actes de la tarda és faran a l'Espai Jove Joan Amades.

Diumenge a les 8 del matí es farà una caminada i una marxa nòrdica per diverses zones de la ciutat sortint del carrer Penedès. Una hora més tard, a les 9 començarà un torneig de botxes, al parc Sant Ignasi, i de bitlles a l’avinguda Francesc Macià. A les 10, jocs al carrer per infants a la plaça del Sol i al parc Sant Ignasi. Els assistents podran gaudir d’un refrigeri i esmorzar.

Per acabar la festa, a les 5 de la tarda hi haurà una actuació de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages i tatuatges temporals. Les festes acabaran amb el Show Ca l'Arola de Santpedor, a les 7 de la tarda.

Truites, teatre i música

Pel que fa a les festes organitzades per l'associació veïnal de la Mion, Puigberenguer i Poal, dissabte, a les 10 del matí, hi haurà una sessió d'aerodance i zumba al pati del 9Casal. Una hora més tard, concurs de dibuix infantil. Se seleccionarà un dibuix que serà la portada del programa de festes del 2024. A les 12, mini disco infantil amb l’animació de Disco Baby, a la plaça de la Democràcia. Ja a la tarda, a les 5 exhibició a càrrec del grup de sevillanes del barri, al pati del 9Casal, i a les 8 el grup de teatre del barri representa "Cianur amb llet o sense", original de Juan José Alonso Millán i en versió catalana de Manuel Gausachs, al casal cívic de la Mión.

A les 8, concurs de truites amb els Germans Aligué com a jurat, al pati del 9CASAL. Qui porti la seva truita tindran un tiquet per a la botifarrada, que es farà a les 9 i anirà seguida d'un concert de Quinto Carajillo a la plaça de la Democràcia.

Diumenge, a les 8 del matí començarà una caminada pel Poal; a les 10, coca i xocolata al pati del 9Casal seguida de jocs de taula, passejades amb ruc. Mentre es juga es podrà gaudir de pastisseria àrab, pintar-se o fer-se un tatuatge de henna.

A les 11 se celebrarà missa a l’església de l’Esperança seguida de desfilada de vestits de paper, actuació de la Coral de la Mion, sota la direcció de Pep Torra.