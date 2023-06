28-M: Per què hi va haver menys participació a Manresa que a Sant Joan o Berga?

Una dada molt sorprenent que va deixar el 28-M a Manresa va ser la de la participació, un 48,5%. Va ser la més baixa de totes les eleccions municipals celebrades des de la recuperació de la democràcia. Però no només això.

Va ser la xifra més baixa del total de les 48 conteses electorals celebrades des del 1977 excepte tres crides a les urnes al Parlament Europeu, que tradicionalment ja tenen una participació menor, el 2004 (39,7%), el 2009 (36%) i el 2014 (47,7). Ni en unes eleccions al Parlament de Catalunya ni en unes generals hi ha cap percentatge de participació tan baix.

Altres capitals comarcals

Si es compara la participació a Manresa amb la de les capitals de comarca de la Catalunya central continua sent la més baixa: a Berga va votar el 51,91% dels cens; a Moià, el 57,06%; a Prats de Lluçanès, el 69,36%; a Solsona, el 60,03%; a Igualada, el 57,50%; a Vic, el 50,15%.

Si el que es pren com a marc de referència és l’àmbit territorial de Regió7, a banda de les capitals de comarca ja esmentades a Puigcerdà la participació va ser del 53,73% i a la Seu d’Urgell, del 49,74%.

La participació a la capital de Catalunya, Barcelona, també va ser més alta, el 60,57%, així com la registrada a Catalunya, 55,6%, i a l’Estat espanyol, el 63,9%.

I al voltant de Manresa?

Així que no hi ha dubte que la participació a Manresa va ser inusualment baixa. Però, què va passar a poblacions de l’entorn? Doncs la de Manresa continua sent la més baixa.

A Sant Joan de Vilatorrada va ser del 56%; a Sant Fruitós de Bages, del 58,90%; al Pont de Vilomara i Rocafort, del 56,68%; a Sant Vicenç de Castellet, del 56,42%; a Castellgalí, del 59,51%; a Sant Salvador de Guardiola, del 53,82%; a Rajadell, del 72,04% i a Fonollosa, del 45,61%. En aquest darrer cas és encara més baixa que a Manresa però no es pot obviar que només es presentava una llista, així que ja havia guanyat d’entrada.

Si ens apartem una mica més hi ha altres poblacions properes que continuen tenint més participació que Manresa. A Santpedor va votar el 58,36% del cens; a Balsareny, el 57,70%; a Navàs, el 58,26; a Callús, el 50,83%; a Súria, el 59,89% i a Cardona el 60,70%.

Una altra forma d’analitzar les dades és centrant-se en l’evolució de la participació a les eleccions municipals a Manresa. Diumenge, la baixada de la participació va permetre que les formacions més petites necessitessin menys vots per arribar al 5%.

Fins diumenge, la participació més baixa en unes municipals a la ciutat havia estat del 49,1% el 2007 i la més alta, el 72,1% del 1983. Fa 4 anys van dipositar el seu vot a les urnes el 61,6% del cens, en aquestes municipals són 13,1 punts menys.

Per què?

La baixa participació a Manresa en relació a altres poblacions hauria de ser motiu de reflexió. Després d’un mandat plàcid en el qual s’han aconseguit desencallar temes clau i amb un volum inversor en marxa mai vist, el govern municipal no s’esperava aquest nivell d’indiferència ni tampoc una clatellada a les urnes que no afegeix sinó que resta suports.

A Manresa, més ciutadans que en altres poblacions no es van sentir prou motivats per sortir de casa i anar a donar suport a una candidatura. Sembla aconsellable prendre mesures per guanyar aquesta batalla contra la indiferència de la majoria dels electors. Es pot fer això o continuar com si res i a veure què passa d’aquí a 4 anys.

Alguns encara menys

La participació a les eleccions municipals a Catalunya se situava en un 55,55% amb el 99,62% escrutat, la qual cosa suposava un descens de 9,26 punts respecte als comicis de fa quatre anys.

Llavors la dada va ser del 64,81%. El 2019 van coincidir en una mateixa cita eleccions municipals i europees.

Pel que fa a les dades globals de l’Estat espanyol, va votat almenys el 63,86% dels electors. En aquest cas hi va haver una caiguda d’1,33 punts respecte a la convocatòria electoral de fa quatre anys, que va acumular una participació del 65,19%.

Entre les poblacions catalanes amb menys participació hi ha Anglès (Selva), amb un 44,16%; Tordera (Maresme), 44,69%; Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), 44,91%; Castelló d’Empúries (Alt Empordà), 46,70%, i Torelló (Osona), 46,78%. En canvi, entre els municipis que van anar més a votar hi va haver tres poblacions del Montsià: Ulldecona (67,06%), la Sénia (66,97%) i Deltebre (66,71%).