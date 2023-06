La 10a edició de la Festa Intercultural de Manresa reuneix avui tastos de 12 països d'arreu del món a la plaça Sant Domènec fins a la mitjanit. El regidor de Nova Ciutadania, Jamaa Mbarki el Bachir, ha valorat molt positivament el creixement exponencial que ha tingut l'esdeveniment en la darrera dècada. "D'aquí poc ja no hi cabrem a Sant Domènec i haurem de buscar algun altre espai", deia, divertit.

Es tracta d'una trobada anual que té per objectiu donar a conèixer les activitats que es duen a terme des de les entitats que representen diferents nacionalitats que conviuen juntes a Manresa. Pel regidor és "una forma d'apropar la cultura al públic general" i de "presentar la gastronomia, les danses i en definitiva, la cultura tan rica que hi ha a Manresa".

Al llarg de tota la tarda i el vespre es duen a terme actuacions de danses tradicionals dels països que formen part de la mostra. A més, a cadascuna de les parades de les entitats hi havia menjar tradicional del país i objectes representatius de la seva cultura. En total hi ha una dotzena de parades, havien de ser tretze, però hi ha hagut una baixa d'última hora que ha estat la Comunitat Islàmica del Bages.

L'ambient festiu de la festa ha fet que poc després que comencessin les actuacions de dansa, la plaça Sant Domènec ja estigués plena de gom a gom. La presidenta de l'Associació d'Equatorians de Manresa, Verónica Garamillo, explica que els suposa "un gran orgull" tenir l'oportunitat de representar el seu país a través de la gastronomia i la dansa. Pel que fa a l'actuació, Garamillo explica que "es representen les danses tradicionals de vuit províncies de l'Equador perquè l'objectiu també és fer arribar que el país és divers".

Representant el gegant asiàtic, una de les membres de l'Associació Centre Cultural Xines a Manresa, Xiobing Wang, subratllava el fet de "poder aprendre de les altres cultures a part d'ensenyar a tothom les nostres tradicions". Un dels aspectes que més crida l'atenció de l'estand d'aquesta entitat són els vestits tradicionals que porten les ballarines.

Un dels membres de l'Associació Boliviana de Manresa, Félix Escalante, destaca la importància de "fer comunitat entre els que estem lluny de casa nostra". També ha volgut remarcar que l'associació de la qual forma part "participa en aquesta festa des que es va inaugurar el 2012".