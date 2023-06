Una de les metes de la sisena edició de la Fira del Vi del Bages és apropar la viticultura a un públic general a través d'activitats lúdiques que poden cridar l'atenció de persones amb perfils molt diversos. La tècnica de turisme del Consell Comarcal del Bages, Eva Méndez i la secretària del consell regulador de la DO Pla de Bages, Eva Farré, són les tècniques de la ruta del vi i estan d'acord a dir que aquest certamen és "una gran oportunitat per promocionar la gastronomia bagenca".

Méndez i Farré han destacat sobretot l'activitat de pintar amb una copa de vi que s'ha dut a terme aquest matí al Mas Llobet, a Sant Joan de Vilatorrada. "És una cosa divertida que atrau persones que potser en un primer moment no estan massa interessats en la producció del vi o les DO", aclaria Méndez. Una altra de les activitats lúdiques a la qual l'organització ha volgut donar una rellevància especial ha estat la visita guiada pel carrer del balç de Manresa, com no podia ser d'una altra manera; fent un tastet de vi.

Més de dues mil persones van passar per la Fira ViBa l'edició passada i des de l'organització intentaran superar aquesta xifra abans que acabi l'esdeveniment, dilluns que ve. Una de les novetats que s'ha introduït en l'edició d'enguany ha estat la moneda pròpia de la fira que s'ha batejat com Bacus, en honor al déu romà. Les tècniques de la ruta del vi asseguren que "ha tingut molt bona acollida entre el públic".

Una altra de les iniciatives d'enguany que ha triomfat ha estat el fet de tenir dues mides de copa. Tal com explica Eva Farré, "hi ha la mida reduïda que seria només per fer el tast i està orientada per la gent que vulgui provar molts vins diferents i llavors també hi ha la mida de copa normal pels que volen gaudir d'un vi tranquil·lament".

A part de vi, els visitants del ViBa també poden gaudir de gastronomia de proximitat com formatges, oli i embotits de productors locals. A més a més, el pati del Casino no només acull les parades i estands, sinó que també hi ha actuacions musicals de grups de la zona. Un dels que més ha destacat d'aquesta jornada ha estat el trio de Jan Bonet, que ha animat l'ambient familiar del ViBa amb sons melòdics que han fet vibrar totes les copes dels assistents.