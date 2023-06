"Medicina és un grau amb molta matèria però després hi ha l'ofici"

Doctor en Medicina Interna, Xavier Pla va ser el primer professor que va estrenar la Unitat Docent de Manresa de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. . D’això fa quatre anys. «Tots coneixen al Pla», diu en referència als alumnes. Treballa a Althaia, i abans havia estat a l’Hospital de Vic i també havia fet de professor a la Universitat de Girona.

Pla assegura que per a la majoria de professionals de l’àmbit sanitari és un al·licient poder ensenyar «l’ofici». «Medicina és un dels graus amb més matèria», comenta, «però després hi ha l’ofici. I llavors fas l’especialitat, on hi ha mols detalls».

Assegura que en un hospital universitari, com és el cas del de Sant Joan de Déu de Manresa, gairebé tothom «tenim experiència perquè formem residents», que són els metges que un cop aprovat el MIR ja fan una especialitat. «La formació del grau és un al·licient afegit».

Ser hospital universitari també és un reclam a l’hora d’atraure professionals. «En el meu cas m’he mogut un parell de cops d’hospitals i aquest ha sigut un dels factors que m’ha fet decantar», explica.

L’experiència és bona, afirma. Els estudiants «són gent jove amb moltes ganes que sortiran ben formats». Serà difícil però no impossible que alguns dels estudiants que ha tingut aquests anys sigui resident i continuï formant-lo al seu costat. En aquest cas ja com a especialista.

Medicina familiar

Anna Ruiz és metgessa de família. Exerceix al CAP de Sant Joan de Vilatorrada. També fa investigació a la central de l’Institut Català de la Salut a la Catalunya central, a Sant Fruitós, així com formació a la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, on ensenya medicina familiar i també envellinent. Toca totes les tecles: assistència, recerca i docència. Un luxe, assegura.

No té antecedents familiars de professionals sanitaris, pero sí de docents. «M’encanta, perquè hi ha una interacció amb els alumnes i perquè m’apassiona la meva especialitat». Passió que també es proposa transmetre als estudiants. Explica que medicina familiar, el metge de capçalera, «és la base de tot, i hem intentat que la coneguin, la reconeguin i la respectin. Si és potent, tothom hi guanya».