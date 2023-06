El passatge de les cases tapiades

A Manresa, igual que a moltes altes poblacions de Catalunya, hi ha un munt de cases abandonades i tapiades. Amb totxos a portes i finestres per evitar que hi entri algú. Hi ha casos, però, que criden l’atenció. Com per exemple el del passatge de la Mesquita de Manresa, al costa del col·legi Pare Algué. Dels cinc edificis que hi ha, la major part d’ells de baixos i dos pisos, quatre estan tancats amb tàpies, igual que un magatzem que hi ha en un dels extrems del carreró. Només hi ha un edifici de dos pisos sense totxos a finestres i parets, tot i que el seu aspecte és d’abandonament total.

Des del passat mes d’abril el passatge de la Mesquita, entre el carrer Bisbe Perelló i el carrer Joan XXIII, és exclusiu per a vianants. Hi ha pilones a banda i banda que impedeixen que hi passin cotxes. Fins llavors sempre n’hi havia d’aparcats al cantó dels edificis abandonats. Això feia més difícil veure una imatge curiosa, per dir-ho d’alguna manera: tot un carrer emparedat. Ara la situació s’ha fet més que visible.

El Pare Algué dona vida

Situat al barri Vic-Remei, fa poc més de 100 metres d’allargada i no hi ha vida. L’única és la que hi donen els nens del col·legi Pare Algué quan són al pati.

Pel cantó del Bisbe Perelló hi ha tres habitatges iguals, de baixos i un pis amb un balcó al mig. Totes les portes i finestres estan protegides amb totxos Les finestres dels baixos, protegides amb ferros, fins i tot estan encimentades. Alguns d’aquests habitatges estan força malmesos i fins i tot es pot apreciar que la teulada del de la punta està mig enfonsada

Més enllà hi ha un edifici de baixos i dos pisos on també hi ha totxo a balcons i finestres del primer pis. A l’entrada hi ha una porta de ferro i al segon pis té l’aspecte d’estar abandonat.

Al costat hi ha un altre edifici on torna a estar tot tapiat de dalt a baix. I ja tocant al carrer Joan XXIII hi ha un magatzem que, pel cantó del passatge, igualment té finestres tapades amb totxos al costat d’altres amb reixes i vidres trencats.

Aquesta situació contrasta amb la part del darrere del passatge de la Mesquita. Dona a la recentment urbanitzada avinguda Bertrand i Serra i la Via de Sant Ignasi.

A la vorera de més enllà hi ha la Fàbrica Nova, on hi ha d’anar un campus de la Politècnica. Una zona, doncs, de contrastos i amb la perspectiva de patir una profunda transformació.

Des del passat mes d’abril el passatge de la Mesquita és exclusiu per a vianants i no hi poden passar cotxes. Va ser una petició de la comunitat educativa del col·legi Pare Algué, que hi té el principal accés a l’escola.