«Pensava que no arribaria el final, i el final ha arribat». Toni Vila és de Lleida. És un dels 21 estudiants de Medicina que s’han format a Manresa i que es graduarà dilluns. Durant tot aquest temps s’ha estat a la capital del Bages, en un pis d’estudiants.

Alba Herrero, que en aquest cas és de Manresa, també rebrà el diploma dilluns.

Els darrers anys han estudiat a la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, situada a l'Hospital de Sant Joan de Déu.

Comenten que han hagut de fer molt colzes. «El camí no ha sigut gens fàcil», diu Vila. «Hi ha assignatures que t’agraden més i altres que t’agraden menys, i a vegades a nivell personal passes per situacions complicades. És una muntanya russa d’emocions». Herrero, afegeix que hi ha temes «que se’t traven més que altres». Pensa que l’època de pràctiques marca un punt d’inflexió. «Ens motiva molt a tots perquè és com dir: és això el que vull».

Les pràctiques comencen a partir de tercer curs. És quan els estudiants han de triar continuar la carrera a la Unitat Docent de Vic o la de Manresa, que és a Sant Joan de Déu. Vila va escollir Manresa per l’hospital, explica a Regió7. «Tenia la meva vida feta a Vic i va suposar un gran canvi, però vaig prioritzar Manresa perquè l’hospital té més tecnologia, més nivell». Herrero ho va tenir clar, però «si l’hospital de Vic hagués sigut millor hagués tirat per Vic».

El que més els hi ha agradat és el bon ambient que s’ha creat amb tots els estudiants, diuen. «El fet de ser la primera promoció comporta moltes novetats i que hi hagi hagut molta relació entre nosaltres. Hem fet molta pinya, Amb els professors també».

Herrera va fer medicina perquè «a l’hora de plantejar-me diferents sortides era la que m’encaixava més. També soc una persona molt curiosa. Amb la medicina aprens om funciona tot l’organisme, quan falla i perquè, i com solucionar-ho». Vila comenta que ja a secundària les assignatures que més li agradaven eren les relacionades amb les ciències de la salut.

Els dos tenen a la família professionals del món de la salut. La mare d’Herrero és llevadora, i la de Vila és infermera a Lleida.

Ara toca fer més colzes per fer el MIR i «aconseguir la plaça que volem tots». Serà a principis d’any. Herrero tira per Ginecologia o bé Oftalmologia. Són molt diferents però les dues especialitats són mèdico-quirúrgiques, que és una cosa que a mi m’agrada molt».

Vila està entre Màxil·lo facial o bé Otorrino. «Es btracta d'especialitats que comparteixen moltes coses», diu.