Ignasi Sala és el xef del restaurant Mas de la Sala i el president de Bages Impuls, una de les entitats que va propulsar la Fira ViBa des de la primera edició fa sis anys. Pensa que l'enfortiment de les temporades gastronòmiques del Bages podrà portar molt turisme gastronòmic a la comarca.

Quin és el tret diferenciador de la Fira ViBa?

És un aparador de tot el que es fa en l'àmbit gastronòmic al Bages. És una forma de mostrar-nos i també de donar valor a la pagesia i el producte de proximitat amb el vi com a fil conductor i gran protagonista. També ho relacionem amb les temporades gastronòmiques, cada estació té un producte que destaca, a l'estiu és el tomàquet i a la primavera el vi. Els de l'hivern i la tardor encara els estem buscant, però quan els tinguem pot ser una cosa que atragui molt turisme gastronòmic a la comarca.

Segons els productors, ha estat una de les fires amb més gent. Per què creu que ha sigut?

Bé els primers anys ho estàvem arrencant i sempre és una mica complicada la gestió i després va venir la pandèmia i també va ser difícil de portar. Tot i això, crec que la Covid ens va anar relativament bé perquè molta gent de Catalunya ens va descobrir com una possible destinació turística.

I ara l'objectiu és continuar creixent?

Efectivament, en l'àmbit dels vins sobretot. Hem d'aconseguir que la gent de tot el territori fins a la Cerdanya es facin seva la DO Pla de Bages, perquè és la que tenen més a prop. És molt important el sentiment de pertinença, és el que necessitem. Esdeveniments com aquest serveixen per donar a conèixer això i perquè persones que potser no estan tan familiaritzades amb la cultura del vi s'hi puguin apropar d'una forma lúdica i alegre.