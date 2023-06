Junts Manresa reclama a Esquerra Republicana un govern al 50 % a tots els efectes

Primera reunió de treball entre Esquerra i Junts per explorar la possibilitat d’arribar a un acord de govern a Manresa. S’ha celebrat aquest dilluns després que a mitjans de la setmana passada hi hagués un primer contacte entre l’alcalde i candidat a la reelecció per Esquera, Marc Aloy, i el número 1 de la llista de Junts, Ramon Bacadit, tal i com va avançar Regió7.

En aquella ocasió bàsicament van analitzar els resultats i es van emplaçar a una nova trobada per explorar la possibilitat d’un acord de govern. Ara ja s’ha començat a detallar posibles entences. Junts reclama un govern al 50 % a tots els efectes. No significa necessàriament l’alcaldia. Sí la fòrmula de l'executiu. Esquerra va treure 7 regidors, i Junts, 6. A diferència de la setmana passada, en aquesta ocasió ha participat a la trobada un primer equip negociador. Segons ha pogut saber aquest diari han acompanyat Bacardit la presidenta de Junts a Manresa i número 6 de la llista, Lluïsa Tulleuda; i la número 2, Mònica de Llorens. Per part d’Esquerra, a més a més, d’Aloy, hi han participat Ramon Fontdevila i la dos d’Aloy, Mariona Homs. Govern o oposició Junts ha traslladat a Esquerra la seva voluntat de continuar formant part del govern a Manresa, com els darrers dos mandats, però sense descartar anar a l’oposició. A partir d’ara i a les pròximes trobades, ja s’entrarà en detalls. Bacardit no hi assistirà. Delegarà la seva posició a l’equip negociador de Junts. Sí que ha declarat a Regió7 que Junts demanarà l’esmentada quota del 50 % del govern a tots els efectes. «L’alcaldia no és una línia vermella», ha declarat a aquest diari el propi Bacardit. «La ciutat sí que és la línia vermella». Bacardit reclama un canvi de formes de fer perquè així creu que ho ha demanat la ciutadania a les eleccions. En cas contrari «no s’entendria. Volem un govern sòlid, honest i transparent», ha assegurat. Junts ha posat damunt la taula concretar un acord d’investidura i de govern en 7 dies com a màxim. Sense acord de govern no hi haurà acord d’investidura, tot i que Aloy seria excollit alcalde amb majoria simple. Per altra part el número 1 de la llista dels socialistes, Anjo Valentí, ha reclamat una trobada entre Esquerra, Junts i el PSC per dialogar sobre la ciutat. Parteix de l’anàlisi que l’abstenció ha castigat els partits grans, que ha guanyat el partit de la indiferència, i que amb el seu vots els ciutadans demanen «altres fórmules de govern». Ha recordat que el PSC és un partit amb vocació de govern. Per la seva part Esquerra es posicionarà a través d’un comunicat, segons ha anunciat, que farà públic aquest dilluns a la tarda-vespre.