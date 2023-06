Ampans ha celebrat les Jornades anuals que enguany han arribat a la seva divuitena edició i amb un nou format, amb un programa que s’ha desplegat durant una setmana en la que s’intensifiquen les activitats de caràcter formatiu, lúdic i esportiu que comparteixen els professionals de tots els centres i serveis de l’entitat. Per primera vegada han estat emmarcades dins del pla “Som comunitat. Salut i benestar”. Més de cinc-cents professionals han participat en un programa d’activitats que s’ha dedicat molt específicament a cuidar de la salut i del benestar de les persones que hi treballen, i a assentar eines i recursos que es desplegaran al llarg de tot l’any a l’entorn del pla Som comunitat. Salut i benestar.

El pla és una proposta per a tot el personal de la fundació, que engloba 6 àmbits d’actuació: física, emocional, mediambiental, social, nutricional i financera, que vol aportar valor tant a nivell individual com col·lectiva a tots els professionals que hi treballen, amb una programació estable d’activitats i formacions que van més enllà dels recursos necessaris que acompanyen en el desenvolupament de la seva tasca professional.

Les jornades d’Ampans han comptat amb l’expert en Intel·ligència Emocional i coach, Andreu Gatuellas, col·laborador habitual d’Ampans, que en dues sessions, presencial i en streaming, ha arribat als diversos serveis d’Ampans de forma simultània. Gatuellas ha explicat que totes les emocions són necessàries i que la clau està a saber-les gestionar i trobar l’adequada per a cada moment.

També la salut ambiental ha estat objecte de les activitats organitzades durant la setmana a les 18es Jornades i amb Arrels voladores, els participants han après recursos per tendir cap al residu zero en la vida personal i col·lectiva, i fer-nos més conscients dels efectes devastadors del plàstic per al nostre planeta i la nostra salut. Només es recicla el 9% del plàstic mundial.

Amb la nutricionista i ecoxef, Mireia Anglada, s’ha abordat una transformació de la consciència des de la ciència de l’alimentació, a través del programa #Serenity que es desplegarà en els propers mesos entre el personal de l’entitat.

Les Jornades però es van obrir el divendres 26 de maig, amb un torneig de pàdel i ioga, amb participants de tots els serveis d’AMPANS, i es van cloure amb el tradicional sopar d’estiu a la guingueta de Comabella.

El pla “Som Comunitat. Salut i benestar” en el que s’han emmarcat les jornades més exitoses en termes de participació, seguirà desenvolupant el programa d’activitats previst al llarg de l’any, a tots els centres i serveis de l’entitat.