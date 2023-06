Una cinquantena de professionals van participar en la VII Jornada Actualització en Pneumologia de la Catalunya Central que es va celebrar a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Va ser una sessió per reforçar el treball en xarxa i la coordinació entre els diferents nivells assistencials, posar sobre la taula les últimes novetats en pneumologia, actualitzar coneixements i intercanviar experiències. L’esdeveniment, organitzat per la Fundació Althaia, es va celebrar després d’una aturada de pràcticament quatre anys a causa de la pandèmia de la covid.

En el decurs de la jornada es van celebrar tres taules. En la primera, es va debatre sobre l’apnea obstructiva del son, un trastorn prevalent i sovint infradiagnosticat, i el model d’atenció d’Althaia. La segona es va centrar en la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), en què es va parlar de l’abordatge del tabaquisme i el programa de rehabilitació respiratòria d’Althaia, entre d’altres. El tema de l’última taula va ser l’asma i el tractament dels episodis aguts.

Relació entre atenció primària i especialitzada

Els últims anys s’han actualitzat les guies de la majoria de malalties respiratòries i per aquest motiu es va creure oportú organitzar una trobada per compartir coneixements i novetats. L’atenció primària és el primer esglaó de l’assistència sanitària de la població i és molt important en l’atenció de les malalties relacionades amb el sistema respiratori.

El treball en xarxa i la coordinació amb l’atenció hospitalària ha donat eines per tal que el seguiment de la major part d’aquestes patologies estigui a mans dels professionals de primària, que deriven els casos més complexos al servei de Pneumologia de la Fundació Althaia. Per això la relació entre atenció primària i especialitzada és fonamental per assegurar la continuïtat assistencial i per assolir una resolució adequada de la problemàtica dels pacients.