L'UCE a Manresa basteix un dels seus programes més potents, amb el turisme com a epicentre

Amb el turisme com a fil conductor i amb un programa que, tal com ha afirmat Jordi Casassas, president de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), és "un dels més potents" dels que ha acollit fins ara, la capital del Bages celebrarà els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol la 5a edició de l'UCE a Manresa.

Aquest dimarts al migdia n'han fet la presentació a l'aula magna de l'Institut Lluís de Peguera, seu de l'esdeveniment, amb la presència de Casassas; de Josep Oliveras, vicepresident de l'UCE a Manresa; de Josep Sinca, president de Gest!, entitat impulsora de la subseu de l'UCE a Manresa i, per part de l'Ajuntament, de l'alcalde en funcions, Marc Aloy, i del regidor d'Ensenyament i Universitats en funcions, Josep Gili.

La present edició, que té un pressupost de 20.000 euros (15.000 que posa l'Ajuntament i 5.000 més de Gest! a través d'empreses que hi participen), porta com a enunciat "Per un turisme sostenible: possibilitats i compromisos" i té com autor del cartell l'artista Miquel Barceló. Un cartell que serveix per promocionar la 55a edició de l'UCE a Prada de Conflent, a l'agost, i la 5a edició de l'UCE a Manresa.

El turisme des del punt de vista del senderisme, de la gastronomia, del paisatge, del turisme mundial i les incerteses que genera, de l'enoturisme... i, també, el turisme des d'un punt de vista més local, amb una taula rodona centrada en la creació d'un relat turístic com és el cas de Manresa i el Camí Ignasià. L'UCE, però, no oblidarà la llengua ni la política. En el primer cas, tractarà el català amb una taula rodona sobre "El cinema (en català) en el món globalitzat", en la qual participaran la directora de cinema Judith Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català; i Jaume Roures, director general de Mediapro. En el segon cas, també amb una taula rodona sobre "Viure políticament després del règim de 155". En aquest cas, amb Vicent Partal, director de Vilaweb, i Xavier Graset, director del programa "Més 3/24" a TV3.

"Un lloc de trobada resistent"

Mentre que Aloy ha posat en valor el contingut del programa i ha celebrat la continuïtat de l'UCE a Manresa; Casassas ha volgut reafirmar el paper de l'UCE com a "lloc de trobada resistent i amb vocació resistent", com "un espai de reflexió crítica", i la seva vocació d'abastar els Països Catalans. "La nostra vocació és servir aquesta comunitat de Països Catalans tan profundament atacada i que ara sembla que tornem a tenir una altra onada d'atac important".

Pel fet de ser a l'estiu, ha dit, inclou actes lúdics paral·lels als acadèmics que, enguany, a Manresa, seran en forma d'un concert de la Coral Sant Jordi al Teatre Conservatori amb entrada lliure i un tast de vins a la cloenda. També ha esmentat, pel que fa al contingut, "el rigor" i "els grans especialistes en cada matèria".

Ha recordat la gènesi de la subseu de la mà de Gest!, alhora que ha puntualitzat que "nosaltres som una institució pobra respecte a la pobresa general del país" i que, per tant, tirar endavant l'UCE a Manresa "és un esforç molt gran". Ha dit que "sort en tenim del municipi, de Gest i de l'Oliveras per la part acadèmica". També ha esmentat la coordinació de Joan Maluquer i ha posat en valor el cartell d'enguany de Barceló.

De Manresa a tot l'àmbit de parla catalana

Oliveras ha repassat fil per randa el programa d'enguany, entretenint-se en cadascun dels ponents, dels quals n'ha aportat informació detallada. Ha remarcat que, tot i celebrar-se a Manresa, l'UCE que acull la capital del Bages no només té la intenció de fer coses centrades en la ciutat. "Es tracta que des de Manresa arribi a tot l'àmbit de parla catalana, que hi hagi persones, i això sempre es mira, de la Catalunya Central, però també del País Valencià, de la Catalunya Nord, de les Balears. Això s'intenta, el que passa és que hi ha vegades que no és possible".

Sinca ha agraït la confiança de l'UCE per la continuïtat de la subseu a Manresa, que coincideix amb el desè aniversari de Gest! Entre d'altres, ha estès l'agraïment a l'Ajuntament, a les empreses col·laboradores, a les persones que fan possible el programa de la subseu a la capital del Bages i a l'Institut Lluís de Peguera.

Gili ha continuat els agraïments fent referència a la comissió que ha treballat durant tot un any per fer possible la present edició i ha animat a participar a l'UCE, que "ens reforça com a ciutat universitària. Tenim dues universitats permanents i aquesta és la tercera universitat, si la sumem a l'estiu".

Una Universitat "per als que se senten joves"

Demanat per aquest diari sobre les dificultats que ha esmentat a l'hora de tirar endavant l'UCE a Manresa, Casassas ha admès que "atraure gent jove, atraure estudiants universitaris, és una tasca dura que anem treballant, però costa". Alhora, ha dit que "Prada i Manresa és retroalimenten i això fa que puguem tirar endavant". Sobre la limitació de les activitats paral·leles en comparació amb altres anys, també a una pregunta d'aquest diari, Geli ha dit que és el format que s'ha considerat millor. Oliveras ha volgut insistir que "la universitat no està només adreçada als joves sinó als que se senten joves". Ha posat l'exemple que, l'any passat, va coincidir amb un matrimoni de Lleida que va aprofitar l'UCE per conèixer Manresa i amb un de Solsona originari de la capital del Bages que ho va aprofitar per retrobar-se amb la ciutat. "Això és el que es interessa", ha recalcat.

La programació:

Dijous, 29 de juny, matí

Obertura de la 5a UCE Manresa amb Laura Vilagrà i Pons (consellera de la presidència, Generalitat de Catalunya), l’alcalde de Manresa, Jordi Casassas i Ymbert (president de la Universitat Catalana d’Estiu i membre de l’Institut d’Estudis Catalans) i Josep Sinca i Cura (president de Gest!). A les 9 del matí.

Conferència d'obertura: «Turisme i concepte de país». Per Guillem López Casasnovas (catedràtic d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra i membre de l’Institut d’Estudis Catalans). A dos quarts de 10 del matí.

«El turisme mundial en època d’incerteses». Per Antònia Ripoll i Martínez (professora del grau de direcció hotelera de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, Universitat de les Illes Balears). A dos quarts d’11 del matí.

«Les TIC i les noves formes turístiques en ciutats». Per Salvador Anton i Clavé (catedràtic d’anàlisi geogràfica a la Universitat Rovira i Virgili, director científic de la Unitat de Turisme d’EURECAT, senior research scholar de la George Washington University). A les 12 del migdia.

«Nous productes per un turisme sostenible i intel·ligent». Per Xavier Font i Urgell (director de l’Oficina Tècnica de Turisme, Diputació de Barcelona). A les 4 de la tarda.

TAULA RODONA: «Una experiència de confecció d’un relat i un producte: el cas de Manresa i el Camí Ignasià». Per Josep Huguet i Biosca (expert en turisme i exconseller de la Generalitat de Catalunya), Jordi Rodó i Rodà (comissari de la commemoració ignasiana), Marta Burguet i Arfelis (Universitat de Barcelona), Joan Calmet Piqué (exregidor de Turisme i Projecció de Ciutat de l'Ajuntament de Manresa) i, com a moderador, Marc Marcè i Casaponsa (director de Regió7). A 2/4 de 6 de la tarda.

TAULA RODONA: «El cinema (en) català en el món globalitzat». Amb Judith Colell i Pallarès (directora, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català), Jaume Roures i Llop (productor, director general de Mediapro) i, com a moderador, Esteve Plantada i Hermoso (crític de cinema d'El Temps). A 2/4 de 7 de la tarda.

Divendres, 30 de juny

«Els nous components del turisme rural». Per Martí Cors i Iglésias (professor de geografia a la Universitat de Barcelona, especialista en turisme rural). A les 9 del matí.

«El senderisme, entre el turisme i l’aventura». Per Rafael López i Monné (professor del grau en gestió en turisme i hoteleria de la Universitat Rovira i Virgili i especialista en espais naturals i turístics). A 2/4 d'11 del mati.

«L’aprofitament educatiu i turístic dels parcs naturals i geològics». Joana Barber i Rosado (cap de l’Oficina de Gestió dels Parcs Naturals, Diputació de Barcelona), Immaculada Juan i Franch (tècnica del Parc Natural del Delta de l'Ebre), Ferran Climent i Costa (director científic del Geoparc de la Catalunya Central). A les 12 del migdia.

«La cultura gastronòmica com a al·licient turístic». Per Jesús Contreras i Hernàndez (catedràtic emèrit d’antropologia de la Universitat de Barcelona, membre de l’Observatori de l’Alimentació ODELA i especialista en antropologia alimentària). A les 4 de la tarda.

«Planificar i gestionar l’enoturisme». Per Jaume Salvat i Salvat (professor del màster europeu Erasmus Mundus d’Innovació en Enoturisme, avalat per la Unió Europea). A les 5 de la tarda.

TAULA RODONA: «Les possibilitats de conjuntar turisme i restauració: Experiències concretes». Amb Ada Parellada, i Garrell (cuinera, La Semproniana), Toni Massanés i Sànchez (director de la Fundació Alícia), Marta Membrives i Pérez (sommelier a Bodegues Roqueta) i, com a moderadora, Judith Càlix i Piñero (directora de la revista Cuina). A 2/4 de 7 de la tarda.

CONCERT: «Cançons amb història», per la Coral Sant Jordi (Oriol Castanyer i Martí, director). A les 9 del vespre, al Teatre Conservatori de Manresa (carrer Mestre Blanch, 4). Concert gratuït.

Dissabte, 1 de juliol

«Indústries antigues i monuments artístics com a reclam turístic». Per Jaume Perarnau i Llorens (doctor en patrimoni industrial per l’École des Hautes Études de Sciences Sociales de París, director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya) i Rosa Serra i Rotés (directora de la revista L’Erol, excoordinadora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, experta en dinamització local). A les 9 del matí.

«El paisatge, factor clau en el turisme». Per Pere Sala i Martí (director de l’Observatori del Paisatge, Generalitat de Catalunya). A dos quarts d’11 del matí.

TAULA RODONA: «Viure políticament després del règim del 155». Amb Vicent Partal i Montesinos (director de Vilaweb), Xavier Graset Ii Forasté (director i presentador del programa «Més 324» a Televisió de Catalunya) i, com a moderador, Quico Sallés i Fibla (periodista, El Món). A les 12 del migdia.

ACTE: «Cloenda». Amb l'alcalde de Manresa, Joandomènec Ros i Aragonès (president de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu i membre de l’Institut d’Estudis Catalans) i Josep Sinca i Cura (president de Gest!). A la 1 del migdia.

Tast de vi. A tres quarts de 2 del migdia.

Tots els actes, llevat del concert, tindran lloc a l'Institut Lluís de Peguera, a la plaça d'Espanya, 2, de Manresa.

COMISSIÓ CIENTÍFICA:

Dr. Jordi Casassas i Ymbert (president de la Universitat Catalana d'Estiu)

Dr. Josep Oliveras i Samitier (vicepresident de l'UCE Manresa)

Joan Maluquer i Ferrer (gerent de la Universitat Catalana d'Estiu)

COMISSIÓ ORGANITZADORA:

Joan Calmet i Piqué (Ajuntament de Manresa), Sara Campabadal i Donadeu (Ajuntament de Manresa), Ignasi Cebrian i Ester (Institut Lluís de Peguera), Josep Gili i Prat (Ajuntament de Manresa), Joan Maluquer i Ferrer (UCE), Sònia Martín i Enrique (Fundació Turisme i Fires de Manresa), Manel Martínez i Montes (Ajuntament de Manresa), Josep Oliveras i Samitier (UCE), Assumpta Pla i Pi (Gest!), Josep M. Sala i Rovira (Gest!), Josep Simon i Carreras (Ajuntament de Manresa), Josep Sinca i Cura (Gest!), Albert Tulleuda i Lari (Fundació Turisme i Fires de Manresa) i Manel Villaplana i Rocasalbes (Gest!).

INSCRIPCIONS al Teatre Kursaal de Manresa: