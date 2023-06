Esquerra a Manresa prioritza, a l’hora de formar govern amb altres grups, arribar a un acord sobre el model de ciutat i sobre els projectes en marxa.

La formació ha fet públic el seu posicionament aquest dimecres a la tarda a través d’un comunicat en el qual assegura que no entrarà a debatre sobre el repartiment de responsabilitats dins el govern fins que els aspectes programàtics siguin compartits amb els partits amb «qui s’estigui negociant».

Esquerra ha emès el comunicat l’endemà d’una trobada amb Junts, a qui no cita en cap moment, per entrar en detalls sobre un possible acord de govern. Junts va plantejar aquest dimarts que les bases d’un acord de governabilitat han de passar per forma un «govern sòlid, honest i transparent», que «garanteixi el bon desenvolupament dels projectes iniciats i compromesos» i que prioritzi les «grans urgències de la ciutat». Serien l’activació econòmica, l’atenció a les persones, la seguretat, el civisme, la millora de la via pública i el Centre Històric.

Així mateix proposa, i aquí és on fa referència la nota d’ERC, que l’alcaldia sigui per Esquerra i que Junts tingui una primera tinença d’alcaldia de Presidència i Projectes Estratègics. Previsiblement recauria en el número 1 de la llista de Junts, Ramon Bacardit.

Tindria competències en els projectes estratègics de la ciutat, gerència, relacions institucionals no pròpies de l’alcaldia, comunicació i premsa o comunicació de la ciutat.

Continuar els projectes engegats

Sense citar ningú, Esquerra insisteix en què la seva voluntat és la de formar govern amb les formacions amb qui comparteixi més el model de ciutat per Manresa, i que es comprometin a continuar endavant amb els projectes iniciats aquest mandat. Reitera que aquests projectes han rebut majoritàriament un ampli consens per part dels grups que hi havia fins ara a l’Ajuntament, altres institucions i la ciutadania.

Cita, també, que Esquerra vol incorporar als acords nous elements encaminats a donar resposta a la insatisfacció d’una part de l’electorat. El que es va queda a casa i no va anar a votar, fet que es va traduir en una elevada abstenció.

Finalment assegura que manté oberts els contactes amb les formacions que van obtenir més representació a les eleccions del 28-M, amb la voluntat de teixir el màxim d’aliances i complicitats per formar un govern fort i cohesionat.

Esquerra va obtenir 7 regidors a les municipals, un menys que el mandat anterior; Junts en va treure 6, dos menys; el PSC es va mantenir amb 4; i Fem Manresa també va mantenir els 3 que tenia. Front, amb 2 i Vox, amb 1, es reparteixen la resta. Si reediten el governs com ha passat els darrers mandats, ERC i Junts sumarien els 13 regidors que donen la majoria absoluta.

Esquerra ha mantingut contactes amb Junts, el PSC i Impulsem. També s’ha vist amb Fem Manresa.