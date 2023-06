Extraescolar de Wild Me al parc del bosc manresà de Can Font

Wild Me organitza, en col·laboració amb el Parc de la Sèquia, l'extraescolar 100% al bosc manresà de can Font "Wild Forest natura pel benestar dels infants".

L'extraescolar començarà al setembre i es durà a terme els dimarts, dimecres i dijous de 5 a 2/4 de 7 de la tarda adreçada a infants fins als 10 anys en grups de zero a 3 anys i de 4 a 10 anys.

Les portes obertes s'han dut a terme el dimecres 7 de juny i n'hi haurà una altra prevista el 14 de juny.

Joc lliure

Wild Me organitza i crea programes de joc lliure. El joc lliure, natural o salvatge implica que els nens poden jugar a fora al bosc i en espais oberts. Els espais són inspiradors i els nens són lliures: hi ha arbres, branques, pedres, jardins i fang. Els nens fixen els seus propis objectius, analitzen els seus propis riscos, prenen la seva pròpia responsabilitat, tenen les seves pròpies aventures i aprenen d'elles.

Wild Me cerca el context de Natura Salvatge més proper i accessible del territori per oferir diversitat d’activitats significatives i reals per al vostre projecte educatiu.

Ofereix també experiències temàtiques d'un dia, projectes a l'aula i al pati que culminen amb una vivència a la natura d'un dia com a final de trajecte i grups de joc com alternativa a les activitats extraescolars.També xerrades orientades al joc natural.

Altres propostes és el Wild Summer és un casal d'estiu a la natura on els nens i nenes entre 3 i 10 anys poden jugar lliurement acompanyats de monitors experts en el món natural i pedagògic.