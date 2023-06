"Fàcil". Així han definit els alumnes consultats per aquest diari la primera prova del primer dia de la selectivitat. A Manresa, s'examinen durant tres dies als tribunals repartits per l'UPC, l'Institut Lacetània, la FUB i la Joviat, 990 estudiants del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès. A 2/4 d'11 del matí d'aquest dimecres ha finalitzat la prova de Llengua Castellana i Literatura. La gran majoria l'han donat per bona i han comentat que s'assemblava a les d'altres anys que han practicat. Al Lacetània, entre un grup d'alumnes d'aquest centre que comentaven les respostes amb un professor, ha generat debat una pregunta que demanava completar una frase amb la paraula "accesible" o "asequible". En general, bones sensacions.

Demanats per aquest diari, força alumnes han criticat l'estrès, nervis i pressió que els genera la Prova d'Accés a la Universitat (PAU), atès que en tres dies es juguen el seu futur. Tots els nois i noies amb qui ha parlat Regió7 tenien clar què volen estudiar.

La prova de Llengua Castellana i Literatura inclou una part de comprensió lectora, una d'expressió escrita i una de reflexió lingüística. A l'opció A, el text de la comprensió és un fragment de Tomás Nevinson, de Javier Marías; també hi ha dues preguntes de La FundaciónI d'Antonio Buero Vallejo. A l'opció B, el text és El infinito en un junco, d'Irene Vallejo; també hi ha preguntes del text NadaI de Carmen Laforet. La part de reflexió lingüística es comuna.

Més noies que nois han afirmat que llegeixen habitualment, a banda les lectures obligatòries dins de les aules.

"Molt fàcil"

De l'institut Pius Font i Quer, Wendy Guzman, Taïs Querol, Marta Torrente, Lexy Garcia i Dinah Quaye, un grupet de noies que s'han examinat a l'Institut Lacetània, han explicat, satisfetes, que "ha anat molt bé. Molt fàcil", la qual cosa les ha sorprès perquè "no ha entrat cap concepte de la nova gramàtica". Han triat el text de l'opció A que, han admès, cadascuna ha interpretat una mica a la seva manera. En el seu cas, el fet de realitzar proves d'altres selectivitats les ha ajudat.

Consultades sobre la caiguda en picat de Catalunya en el rànquing sobre comprensió lectora a 4art de primària, han admès que, també a Batxillerat, hi ha qui "només es mira els resums. S'ha perdut molt el fet de llegir".

Figures retòriques rebuscades

De l'institut Lacetània, un altre grupet que s'ha examinat en aquest mateix centre, també ha definit la prova com "assequible". "Per a la majoria, l'opció A ho ha estat més que la B perquè en aquesta hi havia figures retòriques molt rebuscades", ha valorat una alumna. Per exemple, la pregunta on calia indicar la figura retòrica que hi ha al text "Las cosas engullen a las cosas precedentes". Les respostes: "retrúecano, hipérbaton, oxímoron o personificación". Sobre el tema de la comprensió lectora, han dit que elles dediquen temps a llegir.

De l'institut de Sallent, un grup de noies que s'han examinat a l'UPC Manresa (EPSEM) també han dit que ha estat una prova fàcil i han coincidit que l'opció B ho era més, en general. Sobre el tema de llegir, han explicat que ho fan habitualment fora de l'àmbit educatiu. Una d'elles, Rosalba Urrea, que vol fer Psicologia, llegeix llibres d'aquesta matèria. Flor Torralbo vol estudiar Biotecnologia; Anaïs Moreno, Màrqueting Internacional; Esmahan Elmajbou, ADE o Educació Social; Aina Suñé, Infermeria, i Marta Murillo, Educació Infantil.

Quant a la selectivitat, han dit que "hi ha molts nervis. Hi ha molta gent, l'espera...". Encara rai que ja no han hagut de fer l'examen amb mascareta com en plena covid o amb temperatures de 35 graus, com l'any passat en algunes aules enmig de l'onada de calor.

De l'institut de Puig-reig també fan les proves a l'UPC un grup de nois. "En general ha sigut bastant assequible", han dit pel que fa ala prova de castellà. "No hi ha hagut gaire sorpreses". Quant al tema de la lectura, han admès que només llegeixen les lectures obligatòries. Jan Grandia vol estudiar Periodisme; Jordi Selga, Èric Bach, Pol Canudas i Arnau Gràcia, volen fer ADE; Eloi Màrquez, una enginyeria; Joan Garcia i Eloi Vila, Dret, i Oriol Capelles, Enginyeria Forestal.

Quan hi ha parlat Regio7 s'esperaven per fer l'examen de Llengua Estrangera i, a la tarda, només un parell faran l'optativa de Geografia.

Ells també han reconegut que la selectivitat "genera molta pressió. Els exàmens no són més difícils que hem fet durant el curs, però t'ho jugues tot en una nota".

Al migdia, els joves fan la prova de Llengua Estrangera (anglès, per a la gran majoria) i, ja a la tarda, a les 3, la primera assignatura de la fase específica, optativa i voluntària, per apujar nota, amb Anàlisi Musical, Cultura Audiovisual, Física, Geografia o Ciències de la Terra i del Medi Ambient.