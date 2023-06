Els exàmens de la selectivitat a Manresa els custodien els Mossos d’Esquadra, on arriben directament. Fins aquest any, els presidents del tribunals de les proves havien d’anar a buscar a la comissaria cada dia les proves que tocaven per dur-les a les aules. Això ha canviat. Ahir, va ser el primer dia que una empresa de missatgeria les va distribuir als diferents tribunals, repartits a l’UPC, a la FUB, a l’institut Lacetània i a la Joviat.

En total, fins demà, prop d’un miler d’alumnes s’examinen de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), abans selectivitat o la seva abreviació, sele, a la capital del Bages. A priori, s’esperaven 990 alumnes del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès. Ahir, que sàpiga aquest diari, en van fallar dos. Un per malaltia i l’altre perquè s’ho va repensar i ha decidit cursar un cicle formatiu.

José Miguel Giménez, president d’un dels tribunals, destacava que la jornada havia transcorregut sense cap incident. No com l’any passat, quan les proves van coincidir amb una onada de calor i van generar queixes per les temperatures que van haver de suportar alumnes i examinadors.

Comentava que, a nivell dels tribunals, estan a l’«expectativa» de com canviarà el nou examen de la selectivitat que, tot i que no quedarà totalment implantada fins al juny del 2028, ja començarà a introduir canvis el curs vinent.

De moment, la convocatòria d’eleccions generals el 23 de juliol vinent, ha fet que el Ministeri d’Educació hagi decidit aturar l’aprovació del reial decret de la nova selectivitat, que s’havia d’aplicar el juny del 2024, segons fixa la nova llei d’educació, la Lomloe. Tot i que el decret estarà a punt abans de les eleccions, no passarà pel Consell de Ministres, de manera que serà el nou Govern qui en disposi per aprovar-lo quan prengui possessió. A partir del 2024, la ‘sele’ ja anirà incorporant novetats. Ara per ara, més enllà que serà més competencial i menys memorística, poca cosa se sap de per on aniran els trets.

La primera prova, «fàcil»

La de Llengua Castellana i Literatura va ser la primera prova que van fer, ahir, els alumnes. La majoria amb qui va parlar aquest diari van coincidir que havia estat «fàcil». També van admetre l’estrès, nervis i pressió que els genera la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), atès que en tres dies es juguen el futur. Un grup d’alumnes de l’institut de Puig-reig remarcaven que «genera molta pressió. Els exàmens no són més difícils que els que hem fet durant el curs, però t’ho jugues tot en una nota».

De l’institut Pius Font i Quer, un grupet de noies que es van examinar a l’Institut Lacetània, van explicar satisfetes, que l’examen de castellà «ha anat molt bé. Molt fàcil», la qual cosa les va sorprendre perquè «no ha entrat cap concepte de la nova gramàtica». De l’institut Lacetània, un altre grupet que es va examinar al mateix lloc, també va definir la prova com «assequible». Hi van coincidir un grup de noies de l’institut de Sallent.

Ahir també hi va haver la prova de Llengua estrangera -anglès per a la gran majoria-, que va tenir les sèries Stranger Things, Bridgerton i El juego del calamar com a protagonistes. Ja a la tarda, es va fer la primera assignatura de la fase específica, optativa i voluntària, per apujar nota. Entre d’altres, avui hi ha l’examen d’Història i, demà, darrer dia, el de Llengua Catalana i Literatura.