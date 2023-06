Esquerra manté converses avançades amb el PSC per formar govern a Manresa

Esquerra Manresa i el Partit dels Socialistes tenen converses avançades per formar un govern de coalició, segons ha pogut saber aquest diari. No tindrien la majoria absoluta de 13 regidors. Entre els dos en sumen 11: 7 d’ERC, que va ser la força més votada, i els 4 del PSC. Per arribar als 13, els necessaris per poder aprovar projectes importants com és el cas dels pressupostos, en farien falta 2. I aquí Impulsem, que ja ha manifestat la seva disponibilitat a facilitar la governabilitat de la ciutat, podria ser clau com a partit preferent per completar la majoria quan fos necessari.

Les converses entre Marc Aloy i Anjo Valentí, alcalde i cap de llista del PSC, s’han anat produïnt en paral·lel amb els contactes amb Junts, amb qui ERC ha governat fins ara i que es perfilava com el soci preferent. Si el pacte amb el PSC es culmina, es posaria punt final a una col·laboració entre ERC i Junts que ha durat vuit anys, set d’ells formant govern.

Segons ha pogut saber aquest diari, després de les tres primeres reunions, ERC i Junts havien de veure’s en una quarta trobada que ERC va desconvocar ahir.

Un afegit que pot ajudar a entendre la situació. La setmana abans de les eleccions va ser a Manresa el president d’Esquerra, Oriol Junqueras, que va acudir a donar suport a l’alcalde i candidat a la reelecció, Marc Aloy. Al mercat de la Font va coincidir amb Anjo Valentí, també de campanya. «Vosaltres dos us heu d’entendre», li va dir Junqueras a Valentí davant d’Aloy, enmig de somriures.

Trobades ERC i PSC

El número 1 del PSC ha confirmat aquest dijous a Regió7 que hi ha converses avançades, tot i que ha advertit que «no hi ha res fet» ni res no està tancat. Delegacions d’Esquerra i dels socialistes s’han trobat ja en dues ocasions i «hem vist que hi ha moltes coincidències» en temes socials, de projecció de la ciutat, seguretat o manteniment de la via pública. També en projectes de futur. S’han emplaçat a una nova trobada per continuar parlant-ne.

Segons Valentí, no s’ha arribat a parlar de si el PSC entraria a formar part del govern. Aquesta mateixa setmana, però, el dirigent socialista va declarar a aquest diari que el PSC és un partit amb vocació de govern. De moment, però, no vol parlar de pactes, sinó de «converses avançades per continuar negociant».

Consultat per aquest diari, l’alcalde i candidat a la reelecció, Marc Aloy, no ha desmentit que converses amb el PSC estan ben encarrilades, però ha afirmat que en aquests moments no hi ha cap acord amb ningú, ni cap porta tancada. «Vam dir que parlaríem amb tothom les vegades que faci falta amb les formacions amb qui compartim un projecte de ciutat, per aconseguir un govern fort». Ha insistit que «treballem per sumar el màxim de complicitats».

Aloy ha confirmat que aquest vespre hi ha assemblea d’ERC i que es posarà en coneixement dels militants l’evolució de les converses.

Reunions amb els partits

ERC s’ha reunit amb Junts, amb Fem Manresa i també amb Impulsem.

Els dos regidors de la formació municipalista encapçalada per Joan Vila poden ser claus per garantir la governabilitat o fer-la més fàcil.

Vila ha declarat a Regió7 que, ara per ara, el més important és la governabilitat i l’estabilitat de la ciutat. «Amb això no dic entrar al govern, sinó posar les coses fàcils perquè com a municipalistes no podem fer el contrari».

Vila ha remarcat que seria una «raresa» que no governi qui ha guanyat. Això sí, amb canvis en la forma de fer política i en la gestió. És el missatge que, assegura, van donar els electors el 28-M. «Cal llegir bé el que ens van dir, perquè no és continuïtat».