Junts per Manresa acusa l’alcalde i candidat a la reelecció, Marc Aloy, de deslleial, fals, opac i deshonest, per haver prioritzat un pacte amb els socialistes abans que el que estaven negociant amb l’equip de Ramon Bacardit. Ho ha fet a través d’un comunicat que ha fet públic aquest dijous a la tarda, poques hores després que Regió7 donés a conèixer que ERC i PSC mantenen converses ja molt avançades per pactar un govern a Manresa. Regió7 també ha avançat que Esquerra ha anul·lat una reunió que s’havia de celebrar amb Junts aquest mateix dijous argumentant que la formació liderada per Ramon Bacardit filtrava informació.

Al comunicat, Junts ha fet palès el seu malestar pel que considera un «gest de deslleialtat» d’Aloy en «plena negociació conjunta per la governabilitat de la ciutat». Considera que si es confirma el pacte amb el PSC, aquest «serà contrari» a la voluntat expressada des de l’inici per Esquerra en la negociació, i que davant «d’aquests fets, qualsevol excusa és fumarada». Així mateix, lamenta que «hagi estat Aloy i no Bacardit» qui «hagi trencat el pont que s’estava bastint amb formigó, resistent i flexible, per treure Manresa de la seva crisi, del seu ensopiment i de la seva manca d’autoestima». Indica que «Manresa no s’ho mereix». Finalment remarca que Junts per Manresa «vol expressar als manresans el seu compromís i fermesa per seguir treballant perquè sigui possible redreçar aviat la prosperitat i l’orgull dels ciutadans». En un extens comunicat, la formació liderada per Ramon Bacardit recorda que, a partir del resultat electoral, Junts ja va anunciar des del primer moment que la seva opció era buscar un acord amb ERC. I que en el primer contacte, Aloy va «proposar un pacte entre les dues forces». D’aquí n’havia de sortir un acord de governabilitat. Detalla que en una primera reunió entre els equips dels dos partits es van posar les «bases per a la negociació», entre les quals compartir el govern a tots els efectes». En una segona trobada, Junts «va proposar un sumari sobre el procés i els temes a tractar». Remarca que seguint els principis de «transparència acordats des del primer moment», i responent a una petició de Regió7, Junts va fer públiques les bases sobre les quals s’hauria de sustentar l’acord. Es van emplaçar a reunir-se novament aquest dijous, però «ERC ha decidit unilateralment anul·lar la trobada» i convocar, al seu lloc, una assemblea «per exposar un possible pacte de govern amb el PSC i amb el, suport de PdeCAT-Impulsem».