Concepció Vilaseca Parera va rebre dimecres a la tarda la visita de l’alcalde de Manresa en funcions, Marc Aloy Guàrdia, per felicitar-la pels seus cent anys. Li va lliurar un ram de flors i un obsequi en nom de l’Ajuntament. La visita va tenir lloc en unes dependències del teatre Kursaal, on Vilaseca va comptar amb la presència de familiars i amics que no es van voler perdre aquesta celebració tan especial.

Concepció Vilaseca Parera va néixer 7 de juny de 1923 a Guàrdia Pilosa, petit nucli de població que depèn administrativament de Pujalt (Anoia). Ha tingut dos fills i una filla, dos nets i una besnéta. Durant la seva vida laboral va treballar a pagès de jove, a Rajadell. Més tard va anar a viure a Manresa i va fer de modista (pantalonera) i, finalment, de cuinera al Centre Hospitalari, on es va jubilar. La cuina, el ball i el cant coral i fer excursions amb les seves amigues han estat algunes de les seves grans aficions al llarg de la seva vida. Actualment, es dedica a la lectura, a fer petites passejades acompanyada i mirar la televisió.