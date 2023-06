El sector de la plaça Major de Manresa té el 42% de baixos comercials tancats

Una botiga tancada més de diferència i s’arribarà a igualar el pitjor registre de baixos comercials amb la persiana abaixada des que el realitza l’associació de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants, de Manresa, fa més d’una dècada.

En l’últim registre elaborat pels propis botigues hi havia 90 comerços en funcionament, el 58%, i 65 sense activitat, el 42%, després que durant el semestre anterior abaixessin la persiana cinc negocis i l’aixequessin dos.

Des del maig del 2012 quan va començar el recompte que va posar en marxa l’associació de comerciants -veient que se superava el 25% de botigues tancades- només el maig del 2017 va donar un resultat pitjor: 89 botigues obertes, el 57,5%, i 66 tancades, 42,5%.

L'evolució

Del 26% de comerços tancats el maig del 2012 es va passar al 33% el maig del 2013 i el percentatge va anar en augment fins al 42,5% del maig del 2017 des de llavors hi ha hagut pujades i baixades, però ara s’està arribant a igualar els pitjors percentatges.

Dels cinc comerços que han tancat portes els darrers sis mesos tres són del sector de Sant Miquel, sabateria, Sant Pere i Beates on hi ha 45 establiments comercials dels quals 20 tancades, el 44,5%. Els altres dos són de Sobrerroca, plaça Major, Cap del Rec, Arcs de Santa Llúcia, Baixada del Pòpul, baixada de la Seu i Codinella amb 63 botigues de les quals 26 tancades, el 41,2%. Els dos comerços que han obert ho han fet a Sobrerroca i al Carme.

Ajuts a la rehabilitació

L’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants insisteix a demanar que s’ajudi a rehabilitar «als propietaris de pisos, botigues i locals tancats com es fa en altres municipis» d’una forma efectiva i que resulti atractiva.

Els comerciants es demanen que si aquesta fórmula ha funcionat en altres municipis quina és la causa que no es faci aquí. Expliquen que els préstecs, encara que siguin sense interessos, no funcionen i que si es fan inversions privades per rehabilitar els propietaris les recuperen passada una dècada amb la qual cosa calen incentius directes.

No entenen que amb el gran superàvit de l’Ajuntament més l’arribada de fons Next Generation «no s’hagi destinat cap partida important a rehabilitar els 900 pisos buits del nostre sector ni els dos mil pisos buits de tot el Centre Històric».

Recorda que l’Ajuntament va assegurar el 2019 que mentre no es fessin els pisos i el pàrquing soterrani de l’Anònima s’habilitaria el solar perquè hi poguessin aparcar dos-cents vehicles a un preu més econòmic que el de la zona blava. «Amb aquests dos supòsits, pisos rehabilitats i pàrquing de l’Anònima, tindríem gent de la ciutat que segur que vindria a viure a la nostra zona, un lloc cèntric i en el qual hi ha de tot»

Una altra demanda és la de transport públic amb un microbús, que passi amb uns horaris fixos, «fa més de 15 anys que demanem transport públic per aquest apart del Centre Històric, ja que som els únics que no en tenim». Creuen que el microbús hauria de passar per la Cova i enllaçar amb la Bonavista i la Renfe de forma que facilités que els visitants al punt neuràlgic ignasià s’endinsessin a la ciutat i que els residents a altres barris s’acostessin al Centre Històric de Manresa.