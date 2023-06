«Estic envoltada de desenes de milers de llibres de dret»

Forma part d’una família ben coneguda a Manresa, sobretot en el sector del comerç. Ella, amant de la lectura i de la cultura, en general, va optar per la biblioteconomia i la documentació. Una decisió de la qual no se n’ha penedit mai. A partir d’un anunci a La Vanguardia que li va cridar l’atenció, es va decidir a presentar-se a les proves per obtenir una plaça a la Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, una de les més importants a Europa en l’àmbit jurídic. La carrera professional de Patrícia Sanpera Izoard ha estat sempre vinculada a un servei que enguany arriba als 190 anys de vida, els mateixos que el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. La biblioteca és imponent pel seu contingut, però també per l’espai que l’acull, el Palauet Casades, una joia de l’Eixample barceloní. Patrícia Sanpera, que va néixer a Manresa el 1964, va fer vida a la capital del Bages fins que va començar els estudis universitaris a Barcelona. A Manresa hi té la mare, part de la família i amistats. Té tres germans, un dels quals, el Jaume, ha tingut una notable projecció social com a màxim responsable de Sateliot, l’empresa que es va encarregar del primer nanosatèl·lit català, batejat amb el nom d’Enxaneta. Un altre germà, el Xavier, té altes responsabilitats a la firma internacional de calçat de Mephisto, amb una de les botigues ubicada a Manresa Centre. Natàlia, l’única germana, regenta una clínica veterinària de Sabadell.

Va arribar a implicar-se en el comerç familiar?

Sí, de jove passava molts dissabtes amb el pare i la mare a la botiga del Passeig. També els avis tenien comerç, però ells a la Plana de l’Om. Aquest suport es va anar reduint a mesura que jo feia estudis universitaris a Barcelona.

Pel seu currículum i el dels seus germans, es dedueix que els seus pares els van donar llibertat per decidir el seu futur professional.

Els pares van voler que decidíssim el nostre futur d’una forma totalment lliure. Van ser molt oberts. En el meu cas, dec haver heretat algun gen de la mare que em va portar al món de les biblioteques. A Manresa, ella sempre va fer costat al pare en els negocis i va tenir molta cura dels quatre fills, però era bibliotecària i fins que es va casar havia treballat a l’editorial Salvat. A mi sempre m’ha agradat molt llegir i el món dels llibres. Vaig tenir clar que els meus estudis havien de ser de lletres, perquè les ciències no les he portades mai bé. Els pares ens van empènyer a conèixer món i a espavilar-nos.

Quan va posar els peus per primera vegada en aquesta biblioteca, què li va sobtar més?

Tot. Jo era joveneta, tenia 21 anys i era una mica tímida. Les bibliotecàries que hi havia em van ajudar a adaptar-me. En aquella època no hi havia ni un sol ordinador. Una de les primeres feines que em van encarregar eren unes fitxes d’una revista que calia fer manualment i la meva cal·ligrafia no era bona... La solució va ser fer servir una màquina d’escriure. Quan mires enrere perceps els grans canvis que hi ha hagut en el procés d’informatització i digitalització de la biblioteca.

Només la imatge de la biblioteca ja imposa.

Ara menys que abans. La sala de lectura la tenim més il·luminada i oberta. Intentem que sigui un centre d’informació on la gent s’hi senti ben acollida.

No ha estudiat dret, però està al dia de tot el que està relacionat amb l’advocacia.

El meu dia a dia és el dret. Estic envoltada de desenes de milers de llibres de dret. Tot el que comprem a la biblioteca passa per les meves mans. Cada dia toca repassar el DOGC, el BOE i publicacions jurídiques. Després, atenem personalment professionals que ens exposen les necessitats d’informació que tenen.

Des de la perspectiva de les noves publicacions especialitzades, també veu com evoluciona la societat.

Vivim molt el dia a dia social. Ara, per exemple, tenim la nova Llei de l’Habitatge. Haurem de veure com s’aplica i quina lectura i quina doctrina fixaran els tribunals. Estem obligats a estar molt al dia.

El procés sobiranista va comportar més consultes jurídiques dels col·legiats?

No ho vam notar perquè en el debat hi pesava més el component polític que el jurídic i perquè els equips de professionals del dret que hi van treballar tenen accés a les fonts de documentació. Nosaltres, com a biblioteca, estem al servei de tots els col·legiats, pensin el que pensin.

Quin és el perfil actual dels usuaris d’aquesta biblioteca?

La majoria dels col·legiats joves prioritzen els serveis que oferim online i digitals. Això significa que tenen al seu abast recursos les 24 hores del dia i els set dies de la setmana. Durant el període de pandèmia es va potenciar la biblioteca digital, una acció que va multiplicar les consultes. En el nostre dia a dia constatem que s’ha mantingut l’interès pel servei a través d’internet i que es recupera el nombre d’usuaris a la biblioteca. L’evolució de la digitalització editorial dels llibres de dret no ha evolucionat amb la mateixa rapidesa que en altres sectors. Això vol dir que hi ha volums que només són en paper.

Si els usuaris poden escollir un llibre en versió paper o digital, què trien?

Encara que siguin joves, prefereixen el paper. Els nostres usuaris troben més agradables el llibres de paper que els digitals. Només prioritzen el digital quan han de consultar un capítol o un article concret.

Tradicionalment, els advocats han estat un col·lectiu ben vestit. Ara també?

Es mantenen molt les formes encara que es vesteixi més d’esport. Tot i que sigui al mig de l’estiu, a la nostra biblioteca no hi ha ningú amb pantalons curts i xancletes. Abans tothom duia trajo, ara venen amb camisa i texans.

La vostra biblioteca és un dels referents europeus.

Ens situem entre les biblioteques privades més importants del sector jurídic. Tenim una història que es remunta al 1833, en el mateix moment que va néixer el Col·legi. Des d’aleshores s’ha incrementat el fons bibliogràfic, a partir de compres i de donatius que ens han fet persones col·legiades. En total, tenim 350.000 volums, dels quals 80.000 llibres són anteriors a l’any 1900 i uns 2.000 daten del segle XVI. Incunables o col·leccions del Consolat de Mar, que va ser una institució del dret marítim de la Corona d’Aragó, formen part de la nostra col·lecció.

Hi ha algun llibre històric en especial que us demanin?

Puntualment tenim peticions per col·laborar en exposicions de perfil històric, però procurem preservar al màxim els llibres i documents de més relleu. Són en una cambra específica, on es controla la humitat i la temperatura. Davant de consultes determinades, digitalitzem la part que ens demanen sense haver de retirar la peça de la biblioteca.

En un període com l’actual, és habitual el treball en xarxa amb altres institucions.

Formem part de diferents catàlegs col·lectius, com els de les universitats catalanes i de la resta de l’Estat. Només aquest fet ja ens dona molta projecció internacional.

Des de fa 22 anys teniu la certificació ISO de qualitat.

Ens satisfà renovar aquesta certificació perquè ens obliga a fer un exercici constant de revisió dels protocols de funcionament. Encara que, per defecte, una biblioteca és un equipament organitzat, l’ISO ens identifica punts de millora. És bo que ens auditin un ulls de fora de la nostra institució. Afortunadament, ens feliciten per la feina.

Ara ens trobem a l’era de la sobreinformació.

Forma part de la nostra feina determinar que la informació sigui fiable i actualitzada. En el món del dret hi ha molta actualització jurídica. Per això, tenen molt èxit els butlletins mensuals, segmentats per matèries, que permeten estar al dia als col·legiats de les sentències més rellevants que creen doctrina, de la legislació i d’articles o novetats de llibres que s’incorporen a la nostra biblioteca. El nombre de butlletins enviats mensualment ja ha arribat als 25.000. Darrere aquestes publicacions hi ha una feina ingent que es du a terme gràcies a tot l’equip professional. És una demostració de l’evolució de les feines que fem en una biblioteca com la nostra, que també té club de lectura o que organitza exposicions de pintura, obra d’alguns dels nostres col·legiats i col·legiades.