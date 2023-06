La franja de jardí que hi ha al xamfrà de la carretera de Santpedor i l’accés a l’estació d’autobusos i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a Manresa, ha quedat envoltada per una autèntica estesa de tanca metàl·lica.

Veïns del sector s’han sorprès que no hi hagi porta d’accés al tancat, amb la qual cosa no se sap com s’accedirà a l’interior per fer el manteniment o si, simplement, quedarà com un espai on es vagi acumulant la brutícia.

Impacte visual

Ha sorprès, també, el volum de metall emprat en tan poc espai i el seu impacte visual en un punt molt transitat de la ciutat.

Abans, en aquest punt hi havia una tanca amb el metall recobert de plàstic verd molt més discreta i integrada en l’entorn que va ser vandalitzada. Si l’objectiu és dificultar l’accés a una part del mur que podia ser utilitzat per arribar fins a l’entorn de la via no s’ha estalviat metall per aconseguir-ho. Hi ha una primera línia de tanca, una segona i la tercera sobre el propi mur de la via.

L’impacte visual és evident per a qualsevol persona que transiti per l’entorn. I la incineració de la vegetació que quedava tampoc ha passat desapercebuda pels veïns que s’han demanat si no hi havia altres sistemes.