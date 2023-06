La seu del banc de sang de Manresa (a l'Hospital Sant Joan de Déu) acollirà aquest dimecres, dia 14 de juny, de 9 del matí a 8 del vespre, una campanya de donació de sang promocionada per l'alumnat de cinc anys (I5 A, Els Espígols) de l'escola Sant Ignasi de la capital del Bages.

Tot va començar després d'una classe d'Educació Física, en què, després de fer esport, la canalla del Sant Ignasi es va preguntar "Perquè el cor fa pum pum?". A partir d'aquesta pregunta, van iniciar una investigació i van adquirir tot un seguit de coneixements relacionats amb l'aparell circulatori. Van pensar que una bona manera de finalitzar aquest curs i aquest bloc d'aprenentatge era organitzant una campanya de donació coincidint amb el Dia Mundial del donant.

Alguns dels menuts han protagonitzat un vídeo en el qual conviden tothom a donar sang el dia 14-J i a celebrar el dia del donant, que és una jornada especial d’agraïment a totes les persones donants i és també una crida per incentivar la donació, especialment necessària a les portes de l’estiu, quan els hàbits de les persones que donen canvien i les reserves de sang acostumen a disminuir considerablement.

Les dones lideren la donació de sang

La campanya del Dia Mundial del Donant de Sang arreu de Catalunya d'enguany és en clau femenina, i és que les dones lideren la donació de sang per quart any consecutiu, i marquen distància amb els homes (52%-48%), tot i que poden donar només 3 cops l’any, un cop menys que els homes. L’any 2022, un total de 23.514 persones van donar sang, plasma o plaquetes, xifra que s’ha mantingut i estabilitzat en els darrers anys. Tot i així, el número de nous donants va baixar durant la pandèmia i és una xifra que encara s’ha d’anar recuperant i augmentar, en especial els donants nous joves, atès que seran els qui, a la llarga, agafin el relleu dels donants que es “jubilen” o que no poden continuar donant.

Campanyes com la de l’escola Sant Ignasi ajuden justament a arribar nous donants. A més, els donants que tinguin entre 18 i 40 anys, poden aprofitar la donació i inscriure’s també com a potencials donants de medul·la òssia.

Fan falta mil donacions diàries

Pel que fa a les persones receptores, les necessitats de sang es concentren actualment en pacients que tenen més de 70 anys. L’edat mitjana d’adults transfosos ha augmentat en els últims anys (passant de 69 a 73 anys, els homes, i de 72 a 75, les dones). És conseqüència de l’augment d’esperança de vida. Tot i que algunes millores de les tècniques quirúrgiques i anestèsiques, l’aparició de nous fàrmacs alternatius a la transfusió i un ús més racional de la sang han afavorit l’estalvi sanguini, l’augment d’esperança de vida fa que es mantingui la demanda de sang amb noves necessitats associades a les patologies cròniques de l’edat, i, per tant, es continuen necessitant 1.000 donacions diàries per donar resposta als pacients dels hospitals catalans.

Qui vulgui participar a la jornada pot demanar hora en aquest enllaç o anar-hi sense cita. L'aparcament al pàrquing de l'hospital és gratuït per als donants i, en cas de desplaçar-se en bus urbà, els dos trajectes (d'anada i tornada) també estan subvencionats.