L’Ajuntament de Manresa ha aprovat un nou pla de mobilitat que substitueixi el que es va estrenar l’any 2012. Però abans de jubilar el document cal demanar-se en quina mesura s’ha complert. I la resposta és que només a mitges.

Preguntat per aquest diari en l’acte de presentació del nou document, el regidor responsable, David Aaron López, va respondre que el grau de compliment «sí que està determinat i ho hem compartit múltiples vegades amb la resta de regidors». Va afegir que «el darrer pla va superar el 50%, però depenia de les mesures».

López va respondre que «va ser un pla que va tenir dificultats a l’hora de la seva gestió. Però per moltes raons i de diversa índole».

El març del 2011, l’Ajuntament de Manresa va presentar el Pla de Mobilitat 2011-2016 que tenia com a una de les prioritats augmentar l’espai per a vianants. En aquest sentit, el pla preveia reforçar l’illa de vianants al centre de la ciutat, unificant l’illa del Nucli Antic i del Passeig i incorporant el carrer Àngel Guimerà.

També contemplava eliminar la zona blava que hi ha al passeig de Pere III i a la carretera de Vic.

El motiu de l’anul·lació de la zona blava del passeig de Pere III i de la carretera de Vic era que, en aquests espais s’hi preveia ubicar un carril bus que permetés millorar la velocitat comercial del bus urbà.

A banda, amb el pla a la mà, l’Ajuntament es va comprometre a estudiar la implementació de zona verda en alguns barris de la ciutat com La Balconada, la Sagrada Família o la zona propera a la plaça Catalunya.

Centre de gestió de trànsit

El document marcava la creació de tretze rotondes repartides per diferents punts de la ciutat.

Altres propostes eren la implantació de les zones 30 de baixes emissions i la instal·lació de paviments que serveixin per reduir la contaminació acústica de determinats carrers, com és el cas de la carretera de Vic, ja que el soroll dels vehicles que hi passen suposa una de les principals queixes dels veïns de la zona.

El pla també preveia la creació, en funció de la capacitat d’inversió del consistori, d’un centre de gestió de trànsit que permeti controlar la mobilitat de la ciutat. El centre de gestió de trànsit havia de gestionar en temps real càmeres a les grans vies que permetrien donar prioritat semafòrica al transport urbà.

Es va subratllar que el pla de mobilitat havia seguit un llarg procés de participació ciutadana que havia involucrat els agents socials i els grups municipals de la ciutat.

Després començava el període de presentació d’al·legacions i el document va acabar sent aprovat en e l ple del 21 de juny del 2012.

El pla havia de reduir l’ús del vehicle privat en els moviments per la ciutat, disminuir la despesa energètica, i aconseguir uns desplaçaments més segurs.