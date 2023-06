La protectora de Manresa cada cop acumula més gossos als quals no pot donar sortida

La situació a l’Aixopluc, la Protectora d’animals de Manresa, continua sent molt complicada, ja fa temps que dura i no sembla que hagi de millorar. L’estiu passat estava col·lapsada, i hi segueix. Per a més inri, ha explicat a Regió7 la seva presidenta, Rafaela González, hi ha un problema greu amb els «gossos residents». Són quissos que, ja sigui perquè són vells o perquè són de races considerades potencialment perilloses, no vol ningú, de manera que la seva estada a l’Aixopluc s’eternitza.

González constata que «els darrers dos o tres anys» hi ha hagut més decomissos de gossos potencialment perillosos (GPP) que han anat a parar a la protectora. Quissos que la gent no vol i que van quedant allà, juntament amb els gossos de més edat amb problemes, per exemple, als malucs, que la gent tampoc no vol per evitar despeses.

La manca d’espai fins i tot ha fet que hagin de tenir 12 gossos en cases d’acollida. Dels 115 que acull actualment l’Aixopluc, més de 90 responen als dos perfils esmentats, que fan que la gent no els vulgui, tot i que, fa notar, el 95% dels GPP «són trossos de pa». Remarca que, fruit d’aquest rebuig, «la majoria acabaran morint a la protectora». Ho aprofita per fer una crida per aconseguir més cases d’acollida.

Pel que fa als gats, actualment, els que hi ha a can Poc Oli, on té la seu l’Aixopluc, superen els 400, més d’un centenar dels quals són feréstecs, que ja no es donen en adopció directament. I no en paren d’arribar. Recentment, González explica que en van recollir onze de l’entorn dels Ferrocarrils a l’estació Manresa Alta i tretze més a l'entorn de Puigterrà.

Per tot plegat, informa que «la idea és quedar-nos només al municipi de Manresa» i no renovar els convenis que tenen amb altres de l’entorn. «És inviable. Estem superdesbordats i no tenim espai», lamenta.

Cinc adopcions al Ninus CatCafè

No tot són notícies dolentes, sortosament. L’obertura del Ninus CatCafè al carrer Nou de Manresa, de la qual ja va informar aquest diari, ha fet que cinc dels gats de la protectora que hi van anar ja hagin trobat una llar on viure. González destaca que «és una manera molt positiva de conèixer els animals». La idea és que n’hi hagi una colònia fixa d’una quinzena. La gent que hi va hi pot interactuar i veure amb quin connecta més. A la protectora hi ha una caseta de fusta on van posant els gats que aniran al Ninus CatCafè.

Una altra bona notícia és que no els manquen voluntaris, per als quals han creat un protocol amb l’objectiu de garantir-ne el compromís. A banda d’oferir-los formació per manipular correctament els GPP. Més bones notícies. «Una senyora de Barcelona ens va pagar les portes corredisses de les gàbies» i, per Nadal, els van tocar 30.000 euros de la Loteria.

González presideix la protectora, on hi ha sis persones contractades a jornada sencera, des del 2010. El desembre passat hi va haver les darreres eleccions, on va renovar per a quatre anys més.

Gossos i gats es donen en adopció desparasitats, esterilitzats, xipats, vacunats i amb les analítiques corresponents.