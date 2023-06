Una trentena d'alumnes de 4rt d'ESO de l'institut Lluís de Peguera de Manresa s'han desplaçat aquest dimarts al matí a les instal·lacions de l'UPC Manresa per realitzar un experiment especialment original: en grups de tres o quatre, els alumnes ha construït unes estructures de formes diverses utilitzant espaguetis que han enganxat entre ells amb silicona i que han subjectat en una base.

Es tractava de posar la torre damunt d'una plataforma vibratòria per comprovar si resistia la vibració durant un minut. Un concurs de terratrèmols dins el projecte "Disseny de maquetes resistents als sismes". Al final, han resistit totes, si bé n'hi ha una que ha estat a punt de saltar pels aires perquè s'ha desenganxat de la base. Ha estat la primera vegada que han fet aquest experiment.

Els onze grups participants han anat presentant els seus treballs d'un en un, informant la resta de l'aula de la forma, el pes i l'alçada de l'estructura, i de si veien possibilitats que resistís o, pel contrari, caigués. Després de subjectar la base a l'aparell vibratori, han premut un botó vermell i ha arribat l'hora de la veritat. En algun cas, s'ha trencat algun tram, però totes han aguantat bé, tenint en compte que la vibració era la màxima que permetia l'aparell.

Noè Otero, professor de Matemàtiques del Peguera, ha explicat que l'experiment ha format part del Treball Globalitzat, una assignatura del Peguera que "ajunta Biologia, Geologia i Tecnologia. És una manera de treballar que incorpora molts elements pràctics, treball per projectes i que fem durant tot l'any. Enlloc de fer les tres assignatures per separat, fem aquesta de Treball Globalitzat amb projectes que donin una mica de sentit a la unió de les tres".

El Josep Maria, el Pau, el Guillem i el Jiajun han fet la prova dues vegades perquè el primer cop la vibració de la plataforma era molt lleu. Han repetit al final i, a punt han estat de no acabar la prova, perquè la torre s'ha desenganxat de la base. Finalment, l'han subjectat i fins i tot han repetit l'experiment posant un pes a l'interior, amb el qual també ha aguantat.

Josep Oliva, de l'UPC Manresa, ha explicat que els aparells de la universitat que han permès fer l'experiment, que ha acollit la sala d'actes, "són tamisadores del laboratori per fer separació per mides de residus i minerals. El que té és que dona vibració i ells pretenien simular la vibració d'un terratrèmol per veure si les estructures podien resistir aquestes condicions. Aquestes vibradores permeten regular freqüència i amplitud, de manera que es podien establir diferents condicions per veure si les estructures se sostenien o no. Al final, com que estaven molt ben lligades i ajuntades amb silicona, que donava una unió elàstica molt resistent, hem hagut de treballar a màxims".

Com Otero, Oliva ha celebrat la col·laboració entre les dues institucions. "Ha estat molt interessant i encantats de poder-los ajudar".

No hi ha hagut guanyadors, però sí que han pres bona nota d'alguns canvis per introduir en una propera edició de l'experiment. La sessió ha estat enregistrada tota l'estona pel professor, quan cada grupet d'alumnes ha explicat el seu projecte, i per un altre alumne a partir del moment de prémer el botó vermell.

També aquest dimarts, de 7 de la tarda a 8 del vespre, la sala d'actes de l'UPC acollirà l'acte de reconeixement als millors classificats a les proves Cangur 2023.