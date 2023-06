La colla castellera Tirallongues de Manresa va actuar dissabte passat, juntament amb els Castellers de Lleida, els Sagals d’Osona i els Marrecs de Salt, en la 23a trobada de les Colles de l’Eix a Vic. En aquesta trobada, els manresans van tornar a exhibir estructures de set pisos a fora de casa. Celebrada aquesta cita, ara ja es preparen per a la la propera diada, que tindrà lloc diumenge vinent, dia 18 de juny, a les 12 del migdia, a la Plaça Crist Rei de Manresa amb motiu del seu 30è aniversari.

La de diumenge es presenta com una diada molt especial i emotiva que commemorarà els trenta anys de la fundació de l’entitat i que comptarà com a convidades amb dues colles tan destacades com els Minyons de Terrassa i els Marrecs de Salt.

Canvi de lloc, a Vic, per la pluja

Inicialment, la celebració de la diada de Colles de l'Eix s'havia anunciat al parc d’Occitània de Vic, però, a causa de la pluja, finalment es va traslladar al Palau Firal del Sucre de la localitat.

Els Tirallongues van sortir amb un pilar de 4 d’entrada; en la primera ronda de castells van descarregar un 3d7; en la segona ronda, van executar un 4d7 que, finalment, va quedar en un intent desmuntat i que van poder descarregar en la ronda de repetició; en la tercera ronda, van mostrar un 3d6 amb agulla i van finalitzar amb un intent desmuntant d’un pilar de 5 en la ronda de pilars.

Per part de la colla local dels Sagals d’Osona, van descarregar 3 pilars de 4 d’inici, un 3d7, un 5d7 i un 4d7, i van finalitzar amb un pilar de 5.

Els Castellers de Lleida van mostrar 2 pilars de 4, un 4d7, un 3d7, un 2d6, i un pilar de 5.

La colla castellera dels Marrecs de Salt van descarregar 3 pilars de 4 d’inici, un 5d7, un 3d8, un 2d7, i, finalment, un pilar de 5.

Una vegada acabades les rondes de castells, com ja és tradició en aquesta trobada, les colles van fer el castell de germanor. En aquest cas, un 4d7. Una estructura que va quedar composta per un rengle de cada colla participant.