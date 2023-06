Esquerra i PSC han arribat a un acord per formar govern a Manresa. Comptaria amb el suport d'Impulsem. Tal i com va avançar Regio7 la setmana passada, republicans i socialistes mantenien converses avançades per governar plegats aquest mandat. Les negociacions entre Esquerra i Junts es van trencar definitivament aquest dilluns.

Esquerra i PSC han convocat per aquest capvespre una assemblea de militants que ha de validar l'acord. La setmana passada, l'assemblea d'Esquerra ja va donar el vistiplau a les negociacions amb els socialistes. Les dues formacions sumen 11 regidors. 7 d'ERC i 4 del PSC. En caldrien dos més com a mínim per fer majoria absoluta. Els aportaria Impulsem, que els darrers dies s'ha afegit a les negociacions. Dissabte s'han de celebrar els plens per constituir els nous ajuntaments, on Aloy serà proclamat alcalde de Manresa, tingui o no majoria absoluta.