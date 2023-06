Sinopsi de les municipals a Manresa: Esquerra i socialistes governaran els pròxims quatre anys, tal i com ja ha anat avançant Regió7. Ho faran conjuntament amb Impulsem, que ha anunciat públicament que entrarà el govern. Les tres formacions han arribat a un acord programàtic que les assemblees d’Esquerra i dels socialistes han aprovat aquest dimecres al vespre.

El vist i plau desbrossa el pròxim mandat de quatre anys abans que dissabte se celebrin els plens de constitució dels ajuntaments. A Manresa l’actual alcalde Marc Aloy tornarà a assumir el càrrec per majoria absoluta. Ja tenia assegurada l’alcaldia en una segona votació per majoria simple. Esquerra i PSC sumen 11 regidors. Els 7 d’ERC i els 4 dels socialistes. Amb els 2 d’Impulsem, fan els 13 de 25 regidors.

Sense marrades i dilacions

Igual que ja va fer la setmana passada (veure Regió7 del dijous 8 de juny), quan es van validar les negociacions amb els socialistes, ahir al vespre l’assembla d’Esquerra va donar suport a l’acord de govern amb els socialistes. No hi ha hagut massa debat.

En un comunicat, Esquerra assegura que l’assemblea ha valorat el conjunt de projectes consensuats en el govern 2019-2023 -en el qual hi havia Junts- i ha prioritzat «la necessitat de dur-los a terme sense marrades o dilacions». Destaca que es tracta d’un pacte inèdit a la ciutat que es fomenta en el compromís en el treball planificat, en el creixement de l’economia i en el compromís en a diversitat.

Suma de propostes

També l’assembla del PSC ha donat suport aquest dimecres al vespre al pacte entre ERC, PSC i Impulsem a proposta de l’executiva de partit. Tornarà al govern que va ocupar durant 16 anys (1995-2011) amb, també, un tripartit: PSC, ERC i Iniciativa. Fins el 2011, quan es va imposar la llavors CiU de Valentí Junyent.

Segons una nota de premsa han fet pública, els socialistes, l’acord parteix d’una «suma de projectes i proposes dels seus signants» amb l’objectiu de formar un govern «estable, municipalista i del progrés durant els propers quatre anys, per afrontar els reptes i el canvi que la ciutadania demanda».

La nota explicita que l’acord no es fa per excloure ningú, sinó per dialogar permanentment amb la resta de grups municipals i especialment amb la ciutadania. Anuncia que des d’un bon inici es treballarà en un nou pla d’actuació municipal, i que es prendran mesures de xoc en diversos àmbits que no especifica.

El paper d’Impulsem

Un cop han finalitzat les assemblees d'Esquerra i el PSC, Impulsem també ha fet públic un comunicat en el qual ha anunciat que els dos regidors que va obtenir a les eleccions., Joan Vila i Jesús Alonso, entraran a formar part del pròxim govern. Alonso ho farà en l'àmbit d'urbanisme, habitatge i barris antics, segons ha anunciat la formació. I Vila en l'empresarial, teixit comercial i associatiu.

El recorregut de les converses

El recorregut de les converses per arribar a un acord de pacte es van iniciar immediatament després de les eleccions municipals, però es van accelerar i van emprendre una dinàmica nova la setmana següent. Si fins llavors el protagonisme l’havien centrat Esquerra i Junts, al govern els dos últims mandats, hi va haver canvi de guió i el PSC va assumir el paper de soci protagonista (vegeu Regió7 del dijous 8 de juny).

Aquell mateix dijous, Junts va fer públic un dur comunicat en el qual va acusar Marc Aloy de deslleial, fals, opac i deshonest, i de trencar ponts de diàleg. Esquerra va replicar assegurant que l’actitud del número 1 de la candidatura de Junts, Ramon Bacardit, «dificulten enormement arriba a acords». També el dijous, l’assemblea d’Esquerra va avalar les negociacions amb els socialistes.

El dilluns d’aquesta setmana Esquerra comunicava formalment i personalment a Junts que un acord entre les dues formacions era inviable a causa de profundes diferències programàtiques. Al mateix temps comunicava que treballava amb el PSC per assolir el pacte de govern, i que Impulsem s’havia afegit a les converses. Ja hi havia acord amb el programa, els projectes estratègics i es començava a parlar de regidories, responsabilitats i dedicacions.

Es dona el cas que el PSC no va assistir a la presa de possessió de Marc Aloy com a alcalde de Manresa el juny del 2020 que, excepcionalment i a causa de la pandèmia, es va celebrar al teatre Kursaal de Manresa. Aloy ha estat alcalde els últims tres anys. El primer ho va ser Valentí Junyent, de Junts. El Grup Municipal Socialista va qualificar l’acte del Kursaal com un «aquelarre partidista» més que no pas un acte institucional de presa de possessió