Revetlla infantil sense petards a la plaça Major de Manresa el divendres 23

Divendres de la setmana vinent, 23 de juny, quan finalitzi l’acte de l’arribada de la Flama del Canigó, organitzat per Òmnium Cultural Bages-Moianès, cap a les 20 h del vespre a la plaça Major, començarà la 24a edició de la revetlla de Sant Joan infantil organitzada per l’Ajuntament de Manresa i Imagina’t .

La festa comptarà amb l’espectacle musical per a públic familiar ‘La Gran Festa’ de la companyia Els Salats (bateria, baix, guitarra elèctrica i cantant) que oferiran una hora de danses per a totes les edats, fent ballar al ritme de cançons que segurament mai no hauran escoltat abans. Un espectacle amb molta canya i molt d’humor, ideal per a tota la família.

Encesa de la foguera

Quan es faci fosc, s’encendrà la foguera i a continuació es podrà continuar gaudint una estona més de música i danses.

La regidora de Cultura en funcions de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo Obiols; i els representants d’Imagina’t, Joan Vilà Ascón i Fina González Valls han presentat el cartell de la festa i han convidat el públic familiar a gaudir d’una revetlla a Manresa i han recordat que és una festa sense petards.

El cartell de l’edició d’enguany és una creació de Mireia Lao Torner (@mi.la.to) dissenyadora gràfica i il·lustradora manresana de 23 anys. Va estudiar el grau de disseny gràfic a l’Escola d’Art i Disseny La Llotja de Barcelona i ha complementat la formació amb un curs d’il·lustració digital i un altre de tipografia, lettering i cal·ligrafia. La il·lustració intenta plasmar en un to festiu i des d’una visió infantil la revetlla de Sant Joan, una de les tradicions més màgiques de l’any.