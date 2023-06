Darrera les paraules de Junts per Manresa d'acceptació de la legitimitat del pacte d'ERC, PSC i Impulsem i l'anunci d'una oposició en positiu hi ha un enuig majúscul que evidencia un trencament hores d'ara molt profund entre els exsocis de govern a la capital del Bages. En roda de premsa de la candidatura davant l'església del Carme, Junts ha assegurat que, en realitat, "no hi ha hagut negociació" amb els republicans perquè, des del seu punt de vista, Esquerra ja tenia decidit deixar-los de banda.

El número 1 de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, va afirmar que s'acaba un cicle i comença un de nou en el qual aportaran tota la seva il·lusió i energia mitjançant una oposició constructiva a un govern "absolutament legítim" conformat mitjançant un pacte "que respectem". Va assegurar que l'oposició que exerciran serà "constructiva".

Josep Gili, número 3 de la llista, va felicitar ERC per haver guanyat les eleccions i va assegurar que Junts "assumeix que hi ha un nou pacte a la ciutat que esperem que sigui beneficiós", però també va voler deixar clar que entre ells i Esquerra "no hi ha hagut negociació. Hi ha hagut converses, però no negociació". A les reunions, segons Gili, Junts ha aportat "documents i metodologia de treball, però no hem rebut cap retorn".

Proposta "de màxims"

Gili ha reconegut que s'havia fet una proposta inicial "de màxims" com passa en totes les negociacions, "però lamentablement no hem tingut l'oportunitat de negociar".

Va assegurar que ells sí havien prioritzat el pacte amb ERC i per això "només hem parlat amb Esquerra Republicana. No hi ha hagut converses amb ningú més ni cap altre document propositiu a cap més força política de la ciutat".

La causa del divorci polític seria que "no s'ha anat a l'arrel del problema ni s'ha volgut debatre. No s'ha generat confiança suficient per arribar a un pacte i això és responsabilitat de tothom".

Gili va posar com a evidència el fet que "només hi ha hagut un document propositiu, que és el que hem elaborat nosaltres. Així que cadascú pot treure les seves pròpies conclusions".

Per a Bacardit, "les coses són ben senzilles. Nosaltres som un model, un tarannà i una forma de fer que aportaven canvi a la ciutat pel que fa a les prioritats, inversions i empoderar la societat civil que no ha pogut ser digerit ni acceptat per Esquerra. No passa res. És absolutament legítim. Nosaltres seguirem proposant aquest model des d'una oposició constructiva al consistori".

Bacardit va afegir que "en democràcia les coses es parlen, es debaten, es confronten els models i s'arriba a acords. Per tant no és cap problema ni cap trauma que hi hagi hagut aquest acord diferent al que a nosaltres ens hauria agradat. No ha pogut ser perquè el nostre model no encaixava amb el d'Esquerra".