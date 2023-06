Jaume Fontanet, gerent de l'àrea d'Àltima a Manresa: «L’exigència en la presentació dels difunts ha augmentat molt»

El seu besavi era funerari com el seu avi com el seu pare com ell mateix. Jaume Fontanet té un cognom vinculat a la funerària Fontanet, a Fontal -de la fusió de les funeràries Fontanet i Alcañiz, integrada al grup Mémora i desvinculada de la família Fontanet des del segle passat- i a Fontanova, integrada al grup Àltima, del qual n’és gerent a l’àrea de Manresa.

Ara ha fet 25 anys que Fontanova va obrir tanatori al carrer del Bruc de Manresa, just al costat de Fontal, empresa de la qual va ser administrador entre els anys 1988 i 1992, quan va ser comprada pel grup madrileny Eurofuneraria. Després d’intentar infructuosament tornar a aconseguir el control del negoci del qual el seu pare havia estat cofundador va fundar la nova societat amb Alfred Sunyé.

S’ha complert un quart de segle de l’obertura de la Funerària Fontanova de Fontanet i Sunyé.

Sí, Manresa ha estat una ciutat pionera en serveis funeraris precisament per la situació de competència i els problemes que hi ha hagut entre funeràries. Mentre a la majoria de llocs hi havia una funerària a Manresa, tres.

També ha estat pionera en la creació de seccions d’enterraments a les associacions de veïns.

Sí hi hem vist l’interès que generava recentment amb l’anunci que es crea una cooperativa que agrupa seccions d’enterraments veïnals. La idea ha rebut suport econòmic de la Generalitat. Hem estat una ciutat capdavantera i des del meu punt de vista també ha estat fonamental la nostra integració dins del grup Àltima. Ens hauríem quedat encallats en una empresa molt local i la integració ens permet estar incorporant novetats constantment.

Quines novetats?

La incorporació de vehicles elèctrics o les millores en la formació dels treballadors en la preparació dels cadàvers. Aquesta és una feina que abans pràcticament no existia i que s’ha convertit en un aspecte cabdal.

L’exigència de les famílies en la presentació dels difunts ha augmentat?

Sí, molt. Hi ha morts per accidents davant dels quals hi ha poc a fer però en molts casos sí que es pot intervenir perquè la família els vol recordar amb l’aspecte més similar possible al que tenien.

Pot explicar algun cas?

Una vegada ens van donar una foto d’una persona a la platja amb una determinada forma de cabell i amb sorra com si li toqués el sol. I ho vam aconseguir dintre del possible per transmetre aquesta imatge i recordar-la tal com era.

Vostè que ve d’una nissaga de funeraris em pot explicar com era abans aquesta feina?

Era més bruta. Els cadàvers es quedaven a casa i s’ha anat convertint cada cop en un conjunt de tasques més especialitzades. Ho vam veure durant la pandèmia quan es va constatar que les funeràries eren dels llocs més segurs perquè feia molt que estàvem acostumats a treballar amb guants, amb mascaretes, amb equips de protecció i desinfectants.

No us va venir de nou.

No, ho teníem incorporat tant a la feina com a casa. La pandèmia va ser un gran impacte però el fet de tenir l’estructura ja muntada ens va permetre afrontar-la.

En el vostre cas quina va ser la principal modificació en la forma de treballar?

Potser no crida molt l’atenció, però jo destacaria la incorporació de protocols de funcionament que feia molts anys que ja s’haurien d’haver incorporat pel que fa al contacte amb els metges, els hospitals i les residències. Aspectes relacionats amb la documentació i tràmits es van posar al dia. Coses tan clares com que el certificat mèdic ha d’estar signat abans que nosaltres toquem el difunt. Amb la pandèmia vam poder exigir que es complissin protocols que fa molt que s’havien de tenir.

Vau tenir una posició de força.

Nosaltres en la nostra feina assumíem un risc de no fer les coses ben fetes que la societat, en general, acceptava, entenent que no calia ser tan estricte. Amb la pandèmia es va assumir que calia ser més estricte i correcte seguint protocols establerts.

I després de la pandèmia?

Àltima ha continuat introduint novetats amb l’electrificació de la flota, la incorporació de plaques solars i mesures per avançar en la sostenibilitat ecològica de l’activitat. Un aspecte important és el de la comunicació que han de fer les famílies i per això s’ha articulat un sistema perquè amb un missatge de la funerària al principal familiar pugui arribar als interessats de forma automàtica per WhatsApp. Pot semblar poca cosa però soluciona el no haver d’estar avisant a tothom de la manera clàssica. El que es vol és ajudar la família en la gestió del dol. També s’ha incorporat la possibilitat de tenir suport psicològic.

En què més s’ha evolucionat?

El personal ha evolucionat molt. En els temps del meu avi i en part del meu pare l’activitat funerària també era una tasca de 24 hores al dia els 365 dies de l’any, però no hi havia els mitjans que hi ha ara. No hi havia mòbils. En aquells temps moltes coses eren diferents per moltes circumstàncies. Havies de conèixer els costums dels treballadors per poder localitzar-los en cas de necessitat, en alguna ocasió anant al bar si calia. I en les condicions en les quals es trobessin anaves a recollir el difunt.

Eren altres temps.

Era una feina també en la qual els treballadors suaven. Ara treballen dur però no els hi cau la suor perquè s’han generat màquines elevadores, lliteres automàtiques. Abans havies de baixar un difunt d’un pis s’hagués mort com s’hagués mort dins d’una caixa que podia pesar molts quilos i quan arribaven a baix de l’escala a vegades ho feien bruts i suats. I això ha canviat totalment com ho ha fet el tracte amb la família. Coses que abans no es consideraven normals ara són obligatòries. Nosaltres vam començar aquí Manresa amb dues o tres sales de vetlla que no s’omplien i, ara, la gent t’exigeix que en tinguis.

Es tendeix a no donar importància a la mort fins que es fa palesa?

Sí, i aquesta manca de preparació és encara pitjor en situacions de mort sobrevinguda o en accidents. Hem après que la vetlla és molt important pel procés de dol i això s’ha posat de manifest durant la pandèmia quan no es podia fer. Els funerals han canviat d’estructura perquè es pugui parlar del difunt i incorporar imatges. Abans els funerals eren més avorrits i ara són més amens i interessants.

En una societat cada cop més multicultural els ritus funeraris als quals cal donar resposta han de ser més diversos?

Sí, i no només pel tipus de confessió que és processi sinó per les voluntats expresses de les famílies. De fer el funeral l’endemà s’ha passat a demorar-lo per preparar-lo i això és un canvi cultural. Ja no es té aquella pressa i es vol temps per preparar-lo. El funeral es centrava en la figura del finat, del mort, mentre que d’uns anys cap aquí, totes les tasques en aquest sector es duen a terme centrades en els familiars i en l’entorn de la persona morta.

Què ha comportat adaptar-se per realitzar cerimònies de confessions religioses diverses?

Les cerimònies religioses moltes vegades es duen a terme al respectiu centre religiós. Pel que fa als oratoris són multiconfessionals i l’homenatge es realitza seguint les indicacions de la família. Recordo una família iraniana que va demanar que la caixa mortuòria portés escrits els símbols de la seva tradició. Fem molts trasllats a d’altres països de tot el món, sobretot al Marroc. En un altre àmbit, quan es produeix una defunció fora de la zona de residència habitual la gran xarxa d’Àltima facilita que la família pugui tractar amb una sola funerària i no amb dues o tres funeràries diferents.

La sepultura de persones de procedències diverses què particularitats genera?

Els processos no són uniformes sinó que avancen a batzegades. El cementiri de Manresa té un espai reservat per a persones de culte islàmic que durant molts anys va estar pràcticament buit. Això va canviar i després va caldre fer malabarismes per manca d’espai i recórrer al cementiri de Roques Blanques, entre altres ubicacions. Si a Manresa no hi ha lloc es troba una alternativa.