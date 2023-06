Tots els regidors són convocats demà per formar els nous ajuntaments

Demà, 20 dies després de la celebració de les eleccions municipals, es duran a terme els plens de constitució dels ajuntament d’arreu de Catalunya. Es tracta d’un procediment en què també quedarà oficialitzat qui es convertirà en alcalde de cada ajuntament.

El funcionament d’aquest ple, però, és diferent d’un d’habitual. Primer de tot, és habitual que es celebrin a les 12 del migdia, tot i que pot ser que variï en funció del consistori en haver de compartir secretari o per altres motius. En no haver-hi encara una majoria definida o un alcalde escollit oficialment, és necessari que hi hagi algú que presideixi la sessió i s’asseguri de que tot evoluciona favorablement. Aquesta funció correspon a la mesa d’edat, un òrgan transitori format pels regidors de major o menor edat presents en la sessió i sovint també el secretari del consistori. Aquesta mesa d’edat s’encarrega de comprovar les credencials presentades i també les acreditacions de la personalitat de les persones electes presents en la sessió.

Un cop comprovat això, si hi ha la presència de la majoria absoluta de membres electes, es donarà per constituït l’ajuntament, però si no s’hi arriba, la llei determina que s’haurà de repetir la sessió dos dies més tard, fet que és molt poc habitual. Per fer-ho, els regidors han de jurar o prometre el càrrec obligatòriament.

Un cop tots els membres electes ja són oficialment regidors i queda constituït el nou ajuntament, arriba el torn del procés més important, el d’escollir alcalde. En aquest sentit es duu a terme una votació que es pot fer de dues formes: en secret o a mà alçada, sent la segona la més habitual. Poden ser candidats a alcalde d’un ajuntament tots els regidors que hagin encapçalat una llista electoral o, en el cas dels municipis amb menys de 250 habitants, qualsevol dels regidors. El candidat que obtingui la majoria absoluta, acaba sent escollit alcalde, però en el cas que cap candidat ho aconsegueixi, es proclamarà alcalde al regidor que encapçali la llista de la formació guanyadora de les eleccions municipals. Això implicaria, però, un govern en minoria.

Amb l’elecció del nou alcalde enllestida, arribarà el moment que aquest juri el càrrec com a màxim representant del consistori i que rebi la vara d’alcalde, un símbol tradicional d’autoritat. En alguns ajuntaments, també s’atorguen medalles o altres elements simbòlics a tots els regidors que formaran part de l’ajuntament.