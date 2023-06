La UPC Manresa, com molts altres centres educatius, no comptava amb sistemes de climatització a la majoria de les seves aules perquè, fins fa poc, no ho havia considerat necessari. Les classes finalitzen a finals de primavera i a l’estiu s’utilitzaven les aules menys caloroses per les altres activitats que es fan al centre. L’any passat, però, la calor va arribar abans i en alguns moments del dia en feia massa a algunes aules. Es va actuar de seguida amb mesures temporals que van ajudar a fer que la situació fos sostenible i es va decidir prendre mesures definitives.

La UPC aposta per la sostenibilitat i dedica esforços, entre altres aspectes, a millorar l’eficiència energètica i a l’estalvi d'energia als seus campus. Seguint aquesta línia, la UPC Manresa avalua les seves necessitats tenint en compte aquestes premisses i, en aquest cas, també ho va fer per buscar la solució al problema de la temperatura de les aules. Així doncs, es va optar per equipar les aules amb sistemes de ventilació que es comanden de forma autònoma des d’uns selectors situats a l’entrada de l’aula i per a on es poden regular tres velocitats de funcionament. En concret, durant aquest curs s’han equipat deu aules amb sistemes de ventilació per evitar les altes temperatures que es van viure a finals de primavera del curs passat. Aquestes aules s’afegeixen a les vuit que ja tenien algun sistema de climatització. L’any 2021, la sala d’estudis “Búnker” també es va equipar amb un sistema de renovació de l’aire interior, mitjançant la instal·lació d’un recuperador d’energia.