Vara i medalles per iniciar el nou mandat

L'acte en què es constitueix la corporació municipal que ha de governar la ciutat de Manresa i en què s'escull l'alcalde és un dels més simbòlics dels que se celebren al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Durant el ple d'investidura, la vara o el bastó de comandament que es lliura al nou alcalde i les medalles o les insígnies a la solapa que corresponen als regidors hi juguen un paper important, en ser els principals atributs que indiquen que a partir d'aquell moment els seus portadors es converteixen en els representants del consistori.

La cap de protocol de l'Ajuntament de Manresa, Fina Espinalt, explica que es tracta d'una sessió pautada des del principi fins al final en què "els símbols tenen un pes destacat". De fet, existeix una mateixa legislació referent al protocol a seguir en els actes de constitució dels ajuntaments que fa que sigui comú que s'entreguin elements distintius, com ara la vara o les medalles, als nous membres de la corporació municipal. No obstant això, Espinalt indica que en cada municipi existeixen tradicions i costums que donen un sentit únic a aquests objectes que, en el cas de Manresa, tenen molta història.

La vara, l'element més simbòlic

L'element simbòlic per excel·lència durant l'acte de constitució del nou Ajuntament de Manresa és la vara de l'alcalde. Es tracta d'un símbol que representa el poder i la màxima autoritat i que, tal com detalla Espinalt, ja apareixia en els jeroglífics egipcis. Malgrat els seus orígens remots, es desconeix la data exacta en què es va començar a fer ús d'aquest element per part de la corporació municipal manresana. Tot i això, Espinalt recorda que, anys enrere, en el seguici d'autoritats durant la Festa Major de Manresa o la Festa de la Llum, que es van recuperar a finals dels anys vuitanta "l'alcalde i els tinents d'alcalde sortien en comitiva amb les vares a la mà, de forma que era un element que es feia lluir al carrer en dates assenyalades".

Avui en dia, però, la vara resta guardada al despatx de protocol de l'Ajuntament, llevat del dia de la constitució del nou ajuntament, en què el president de la mesa d'edat lliura la vara al nou batlle o batllessa. Espinalt destaca que es tracta d'un dels moments més transcendents del ple d'investidura "perquè simbolitza el traspàs de les competències per governar la ciutat". La vara que s'entregarà a l'alcalde aquest dissabte, que és de fusta, amb el mànec daurat i l'escut de la ciutat gravat, és la mateixa que va tenir a les mans l'alcalde Joan Cornet i Prat en el moment de ser investit l'any 1979 i la resta d'alcaldes que han passat per l'Ajuntament de Manresa fins a l'actualitat.

A diferència de la vara que es conserva a l'Ajuntament, les medalles amb l'escut de la ciutat que també es lliuren en l'acte de constitució del nou ajuntament es renoven cada quatre anys. La de l'alcalde du el cordó daurat i la dels regidors els colors de la senyera. En aquesta ocasió, al revers de la medalla hi apareixerà la inscripció: "Ajuntament de Manresa. Alcalde (o regidor/a). Mandat corporatiu 2023-2027". Espinalt apunta que és un element que aporta "solemnitat" i que s'utilitza durant els pregons i els oficis de la Festa Major i sempre que s'entreguen honors i distincions a l'Ajuntament. En ser un objecte que es poden endur de record un cop esgotat el mandat, hi ha regidors històrics que n'acumulen més d'una. Un dels casos més sorprenent és el de l'exconvergent Josep Maria Sala Rovira, que es va retirar l'any 2019, amb un total de set medalles.

Un altre dels elements distintius durant l'acte de presa de possessió dels regidors i l'elecció de l'alcalde és la insígnia de color platejat que es posa a la solapa. La de l'alcalde és d'or blanc, mentre que la dels regidors és de plata. Espinalt comenta que es donarà als regidors en un estoig perquè, com que la vestimenta és molt variada, s'estalvien problemes a l'hora de posar-la. "Normalment, als homes els hi és més fàcil perquè van amb americana", reconeix Espinalt, que afegeix que s'ha plantejat la possibilitat de crear una agulla per a les regidores.

Un ritual molt ben pautat

Espinalt posa en relleu la importància de conservar els símbols que formen part de l'acte de constitució del nou Ajuntament. "En l'actualitat, l'ús de determinada simbologia, com ara la vara de l'alcalde, es pot llegir com a anacrònic, però al final aquests objectes representen la història de la institució i donen solemnitat a l'acte", considera. En aquest sentit, assegura que la seva funció com a cap de protocol té més sentit que mai en jornades com la d'aquest dissabte, "en què cal que tot estigui pensat al mínim detall per garantir que existeixi un ordre i que ningú se senti menystingut". Més enllà de la política, apunta que el ple d'investidura és, abans que res, "un ritual molt ben pautat en què els símbols ens recorden la transcendència històrica del moment de complir el mandat de la ciutadania a partir de la presa de possessió dels regidors i l'elecció de l'alcalde".