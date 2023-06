L'exalcalde de Manresa, el socialista Jordi Valls Riera, serà un dels quatre pals de paller del nou govern de l'Ajuntament de Barcelona. Portarà l'àrea econòmica. El nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va signar poc després de ser elegit dissabte a la tarda el cartipàs del nou govern de l'Ajuntament, que estarà format exclusivament pels deu regidors del PSC i tindrà quatre tinents d'alcalde: Laia Bonet, Maria Eugènia Gay, Albert Batlle i Jordi Valls. Albert Dalmau serà el gerent municipal.

Segons ha informat el consistori, Bonet serà la primera tinent d'alcalde i s'encarregarà de les àrees d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge; Gay ocuparà la segona tinència i els departaments de Cicles de Vida, Drets Socials, Cultura, Esports, Educació i Coordinació Territorial; Batlle, tercer tinent d'alcalde, mantindrà les competències en Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, mentre que el quart tinent serà Valls, encarregat d'Economia, Hisenda i Promoció Econòmica. Lluís Rabell, per a qui Collboni havia anunciat una tinència d'alcaldia del pla de barris, finalment serà únicament regidor.

Pel que fa als regidors de districte, Batlle liderarà Ciutat Vella, l'Eixample serà per a Valls, Gràcia per a Bonet, Horta-Guinardó per a Rabell, Sants-Montjuïc per a Raquel Gil, les Corts i Sant Martí per a David Escudé, Sarrià-Sant Gervasi per a Gay, Nou Barris per a Rosa Alarcón i Sant Andreu per a Marta Villanueva.

Jordi Valls Riera (Manresa, 1960) és actualment director general de Mercabarna. En el govern de Pasqual Maragall va ser conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, i posteriorment president del Port de Barcelona.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona 1978/1982, PADE per l'IESE (2008/2009) va iniciar-se en el món professional com jutge substitut al Jutjat de Districte núm. 2, de Manresa, (1985); va ser tècnic de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa (1984-1987); i va exercit d'advocat especialitzat en dret administratiu, mercantil i laboral, (1989-1993).

El salt a la política el va fer el 1988. Va ser regidor a l'Ajuntament de Manresa (1988-1995), vocal del Consell Rector del Consorci Hospitalari de Catalunya (1995-1999), president de la Comissió d'Hisenda i vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya (1995-1999) i membre del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Entre el 1995 i 2006 va ser alcalde de Manresa i ha estat president de Localret, el Consorci Local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies des de 1999-2006. A la primera remodelació del govern Maragall, feta el 20 d'abril de 2006, va ser nomenat Conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya en substitució de Josep Maria Rañé i Blasco. Ocupà el càrrec fins a les eleccions al Parlament de Catalunya (2006) en què va ser elegit diputat. Va deixar aleshores la conselleria però va tenir un càrrec vincuat al govern, President de l'Autoritat Portuària de Barcelona fins al gener del 2011.[1]

El febrer del 2011 es va incorporar a la companyia Aigües de Barcelona (AGBAR), com a responsable d'AGBAR a la Gran Bretanya, i va passar a ser membre del comitè de direcció de Bristol Water. L'any 2013 passa a desenvolupar la seva activitat a Aguas Andinas Santiago de Chile com a gerent general.