Manresa ha viscut aquest diumenge al migdia una diada castellera d’alçada. Primer perquè la colla manresana Tirallongues celebra el seu 30è aniversari, i fer 30 anys en una plaça on no hi havia tradició de castells té mèrit. I segona perquè s’han vist castells com feia temps. Els Tirallongues, per exemple, han descarregat un 5 de 7 que no feien des d’abans de la pandèmia. Han acompanyat els manresans els Minyons de Terrassa, sempre espectaculars, i els Marrecs de Salt.

Crist Rei, ara plaça Neus Català, s’ha omplert de camises de colors. El grisós dels Tirallongues, el lila tirant a rosa dels Minyons de Terrassa i el blau dels Marrecs de alt. Hi ha hagut moments en què s’estava pendent del cel, per si acabaria plovent o no. Els núvols semblava que en tenien ganes, però el radar deia que no. I ha sigut que no. Ja d’entrada els Tirallongues han celebrat el 5 de 7. Al seu darrere, els Minyons de Terrassa han descarregat un 2 de 8 amb folre impecable i els de Salt també han optat per un 5 de 7. I la diada ha continuat. Un moment bo El president dels Tirallongues de Manresa, David Traus, ha destacat que l’actual moment dels Tirallongues és bo, i sobretot que té un futur esperançador per l’esforç i el treball que hi posa la gent de a colla. Poc abans de començar la diada ha explicat que la pandèmia «ens va deixar totalment aturats, que és el pitjor que li pot passar a una colla castellera. Cal tornar a arrancar tota la gent, la canalla s’ha fet gran i no la pots utilitzar en les posicions del pom de dalt... però ens hem reconstruït i la colla torna a ser nombrosa». A plaça pot moure més de 120 persones, i de socis en té més de 200. Aquesta temporada ha començat fent castells de 7 i 7 i mig, i tot això "ens ha de servir per fer el salt als castells de 8, que és el que fèiem abans de la pandèmia». S’intentarà abans de la Festa Major de Manresa, una altra de les cites importants de la colla. «S’ha de recordar», diu Traus, «que som colla de 8, i hi hem de tornar el més aviat millor». Traus ha recordat que durant aquests 30 anys hi ha hagut èpoques de tot: de doletes, de gairebé haver de plegar perquè no hi havia gent i "érem quatre gats". Però «ens hem fet valents per ser avui aquí després de 30 anys. És un motiu d’orgull i gràcies a la gent que ha fet un gran esforç i ha treballat molt».