Se sent identificat amb l’inesborrable Pepe Rubianes. Li agrada l’humor, les imitacions, la lectura, el cinema i altres arts. Carles Garriga Pérez se sent un «galaico-catalán», com es definia el popular actor amb referència als seus orígens i sentiments territorials. Per la seva banda, Garriga forma part d’una família ben coneguda al Bages, sobretot a Cardona, Súria i Manresa. El seu pare, el Dr. Garriga, que va morir fa poc més de quatre anys, era un conegut traumatòleg, gestor sanitari i una de les ànimes del món Rotary. La seva mare, Xus Pérez –filòloga de formació–, és de Vigo, té una destacada projecció social, des de fa anys, com a presidenta de l’Associació Catalana contra el Càncer de Manresa. Curiosament, Carles Garriga Pérez, que va exercir en l’àmbit sanitari, fa prop de dues dècades que va fundar Spotcar Films, especialitzada en el lloguer de vehicles per als rodatges d’anuncis publicitaris i de pel·lícules. Actualment, l’empresa és una de les referents a l’Estat, amb una flota superior a 210 vehicles. Ell i els seus companys són indispensables en aquells films on cotxes i motos formen part del guió. Garriga complirà enguany els seus 50 anys amb una activitat professional singular i consolidada. És casat amb la Carme i té dos fills, el Joel i la Iria. Disposa d’una nau, que se li fa petita, plena de cotxes, motos i furgonetes. A l’exterior, més i més vehicles, alguns dels quals criden més l’atenció, com els de diferents cossos de seguretat o taxis de Nova York.

Al seu entorn els devia sorprendre quan va dir que deixava la feina de sanitari per passar a llogar vehicles per a rodatges.

Sí, m’havia format com a tècnic en radiologia i vaig treballar coordinant un servei territorial d’ambulàncies, però sempre m’havien agradat els cotxes, massa... Soc un fanàtic dels vehicles. El meu pare sempre em deia: ‘estàs com un llum!’, i és normal que ho tornés a pensar quan li vaig dir que comprava cotxes vells per a rodatges audiovisuals. Encara no havia constituït l’empresa que em van demanar un Seat 132 per a un anunci de la Central Lechera Asturiana. Vaig començar a pensar que podia entrar en el lloguer de vehicles per a rodatges.

La majoria dels turismes tenen més de 25 anys. Per tant, legalment ja són clàssics.

Molts dels més demanats tenen entre 25 i 50 anys i no són els d’alta gamma. D’aquests, en tenim molt pocs. Jo els vaig començar a col·leccionar perquè pensava i penso que formen part de la història d’un país. Hi va ajudar el fet que tenia un tiet que treballava a la fàbrica de la Citroën de Vigo, quan jo tenia la dèria de tenir un 2 CV. És un vehicle que, fins i tot ara, té el seu valor.

A Catalunya, però, hi ha hagut més febre per col·leccionar o guardar el Seat 600?

En els darrers anys ha anat de baixa la febre per tenir un 600 perquè es van posar a uns preus desorbitats. Els normals van arribar a valer 6.000 euros, una quantitat que s’ha anat desinflant perquè no era pròpia del mercat d’aquests clàssics populars. En canvi, el Citroën 2 CV ha mantingut força estable la seva valoració. Però el Tiburón, de la mateixa marca, ha passat dels 8.000 euros als 25.000 o 30.000 pel fet que n’hi ha pocs i, una part, són importats de França.

La seva empresa Spotcar va néixer el 2006.

Era un període de canvis al sector de les ambulàncies quan vaig decidir fer el pas important. Durant uns mesos em vaig dedicar a analitzar la viabilitat de Spotcar. Un dels factors que jugava a favor meu era que, a Catalunya, no hi havia cap empresa semblant a la que jo tenia al cap amb capacitat de poder servir un vehicle amb menys de cinc hores. Vaig decidir tirar endavant amb una col·lecció d’onze cotxes i amb un seguit de contactes disposats a llogar-me’n un en el cas que jo no el tingués. I, també, amb la limitada experiència d’haver cedit, amb anterioritat, alguns vehicles per a anuncis.

Va confiar en la seva capacitat resolutiva.

És cert que sense una bona capacitat resolutiva estàs fotut. A Spotcar tenim molt clar que les productores saben el que volen. I, a més a més, ho volen ràpid i perfecte. És veritat que quan entren els encàrrecs hi ha pressió en tot l’equip. Això és el que ens fa pujar l’adrenalina. La resposta ràpida ens motiva, ens encanten els reptes.

Publicitat i cinema són les dues principals línies de treball?

Sí, en els darrers anys s’ha notat que hi ha més producció vinculada a les sèries televisives i al cinema, però continuem treballant en rodatges publicitaris. Recordo que en el primer espot em va sobtar que hagués d’estar deu hores a la feina perquè, al final, el cotxe que vaig servir només es veiés un segon. Fa molt poc, en un anunci de Victòria Secret, hem tingut molt més protagonisme. El nostre rol ha anat evolucionant. Per exemple, preparem els cotxes d’acord amb les necessitats de les productores. Ens han arribat a demanar cinc cotxes exactament iguals. I hem aconseguit que fossin tan idèntics que ha fet falta col·locar-hi un adhesiu a cada unitat per diferenciar-los.

Digui’ns, per bé o per mal, algun director singular amb qui hagi treballat.

Costa de dir-ho. Hem rodat amb Robert Zemeckis i Ridley Scott. Amb aquest vam fer The Counselor, amb Brad Pitt, Penélope Cruz i altres artistes de primer nivell mundial. Un dia, Scott em va agrair que, en poca estona, li resolés un entrebanc que podia haver comportat unes hores afegides de rodatge. Per coses fortuïtes, a la Penélope se li va tancar el cotxe amb les claus a dins. Per comunicació interna van informar de l’incident. Afortunadament, tinc el bon hàbit de portar sempre un segon joc de claus, que va permetre reprendre ràpidament l’escena. Va ser especial quan, a Manresa, es van rodar passatges de Las leyes de la frontera, amb Daniel Monzón a la direcció i amb el suport d’Aleix Farrés de la Manresa Film Comission.

Manresa ha guanyat molt protagonisme com a plató cinematogràfic.

Amb l’Aleix tenim una gran complicitat de potenciar la nostra ciutat. Encara que no ho sigui, jo em sento part de la Film Comission. Sempre que puc proposo Manresa com a plató. Hi tenim de tot i els espais agraden a productors i directors.

Més de 200 cotxes vol dir haver de pagar molts impostos cada any.

Els impostos són necessaris, però no comparteixo la forma com s’aplica al nostre sector el que hi ha sobre cotxes contaminants. No dic que no l’haguem de pagar, sinó que seria més just que fos proporcional als dies i hores de lloguer. Hi ha models que poden estar més d’un any sense sortir de la nau i, quan ho fan, és amb grua i els quilòmetres durant els rodatges són mínims.

Com és el món del cinema per dins?

És bonic perquè es treballa molt en equip. La suma de tots és una gran família. Davant de qualsevol problema, tots ens ajudem. Ningú es queda mirant. Gràcies a aquesta companyonia acabes fent molts amics. Amb referència als actors, n’hi ha de tota mena, des dels complicats fins aquells que te’ls duries a casa. Actors com Eduardo Noriega, Pep Cruz i Mario Casas són molt amables.

A part de cedir vehicles, n’ha hagut de pilotar per a algun film?

Sí, la darrera vegada a la pel·lícula Tros, a les rodalies de Lleida, per fer una persecució. En aquest cas, vaig substituir Pep Cruz, que era l’actor. La meva caracterització no va ser complicada, en part gràcies a la barba. En situacions així, cal una gran coordinació per evitar accidents.

Ara m’ha fet recordar l’accident mortal en un rodatge als Estats Units.

El que m’estranya és que no hagués passat abans en un país que no hi ha control sobre les armes. A Espanya seria impossible perquè als rodatges només hi poden haver armes de fogueig. La seguretat és molt més alta.

Preparar escenes de cotxes saltant per penya-segats deu ser complex.

En situacions d’aquestes, cal preveure portar dos o tres cotxes idèntics perquè, si s’ha de repetir la gravació, ens podem trobar amb el cotxe destrossat. Nosaltres deixem els cotxes a punt, sense motors i descontaminats, perquè l’empresa especialitzada en efectes especials In Extremis actuï. En el moment que s’estimba es fa un silenci total.