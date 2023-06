L’Ajuntament de Manresa defensa l’aspecte de la torre per a serveis a l’antic Col·legi Sant Ignasi

El Centre d’Estudis del Bages (CEB) va criticar a començaments de mes l’impacte estètic que té la construcció metàl·lica afegida a l’antic Col·legi Sant Ignasi i futur Museu del Barroc de Catalunya, actualment en obres. Una petita torre metàl·lica especialment visible quan s’entra al claustre. El CEB no en va qüestionar la utilitat en cap moment, però sí la conveniència estètica i l’excessiu contrast amb el claustre neoclàssic. Els serveis tècnics de l’Ajuntament han donat arguments per defensar la construcció. La resposta es va fer abans de la constitució del nou Ajuntament.

L’argumentari dels tècnics municipals fa constar que «el volum forma part de la nova volumetria prevista a l’ala sud de l’edifici, que va ser informada favorablement per la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya, el 27 de novembre del 2020», i que «acull elements imprescindibles per al funcionament de l’edifici: un muntacàrregues que connecta tots els nivells, una escala d’evacuació en cas d’incendi i la maquinària de climatització per a les diferents plantes del museu».

Una dotzena de bombes de calor

Pel que fa a la part alta en concret, «és la que està destinada a la ubicació de la maquinària de climatització. És previst, en aquesta fase de desplegament del museu, ubicar-hi diverses bombes de calor, que han de garantir la producció de fred i de calor a les sales del barroc que ara es posaran en funcionament. Per a les fases posteriors, el volum ja està preparat per rebre la maquinària del creixement dels espais expositius i de la posada en ús dels diferents espais interns del museu (tallers, oficines, etc.). Es calcula que, quan estigui a ple rendiment, seran necessàries una dotzena de bombes de calor».

Remarca que, «com s’ha explicat, la maquinària de climatització consta, fonamentalment, de bombes de calor, que són aparells que han d’estar en contacte directe amb l’exterior per al seu funcionament. El lloc més idoni per a la seva ubicació és la coberta, ja que és el lloc més ventilat de l’edifici. En aquest sentit, el volum s’ha dissenyat amb la idea de minimitzar l’impacte visual dels aparells, tot aprofitant la part alta del mateix volum que alberga el muntacàrregues». Fa notar que «una altra possibilitat hauria estat haver col·locat les bombes de calor a l’interior de l’antic Col·legi de Sant Ignasi, però això hauria significat obrir grans obertures a les façanes de l’antic edifici, per tal d’assegurar la ventilació adequada, així com ocupar un espai interior que és necessari per al museu. Per aquest motiu, es va optar per la solució que s’ha aplicat: una solució que evita tenir els aparells a la vista a la coberta, que no ocupa espai destinat al museu i que evita haver de realitzar grans obertures a les façanes».

Per acabar, informa que «l’estructura d’aquest volum fa un any que està instal·lada, i que en el darrer mes s’ha procedit a fer-hi el revestiment metàl·lic», que és el que ha generat la reacció del CEB.

Les fotografies adjuntes permeten veure el canvi que ha experimentat el claustre amb aquest nou element. A sota, de dalt a baix, la primera mostra l’aspecte originari; el claustre és ple de bastides perquè és de quan el van restaurar. La de sota, mostra l’estructura aixecada sense el revestiment metàl·lic.