Les persones que passegen pel bosc de can Font de Manresa, ubicat entre els Dipòsits Nous d'Aigües de Manresa i el Gimnàstic, van veure com el camí que transcorre pel mig del verd estava parcialment interceptat per la caiguda d'arbrat.

Les arrels d'un pi de grans dimensions no van poder suportar la part aèria de l'arbre i en la caiguda es va endur pel davant bona part d'una de les alzines. Les capçades van ocupar parcialment el camí central que transcorre pel mig de l'alzinar situat al límit entre la Manresa urbana i rural. Un preuat alzinar El bosc de Can Font és un alzinar allargat amb algún espai frondós que es pot trobar a partir del camí principal que el travessa. L'alzinar de Can Font està situat en una part plana però sobretot creix en el vessant d'un petit turó que hi ha a tocar. També representa una raresa natural ja que els alzinars són escassos a Catalunya i aquest està a tocar de l'espai urbà. El bosc de can Font va passar a ser propietat municipal per un conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Manresa i la famíia Arderiu propietària de la masia de Can Font de la Serra i els terrenys del voltant a canvi de permetre la construcció de pisos privats.