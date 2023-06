Quants patinets veneu al mes a la botiga? Nosaltres som del mateix grup empresarial que Lowing i entre les dues botigues venem uns set o vuit patinets cada setmana. Quan arriba el bon temps es disparen les vendes de patinets, però el creixement és sostingut al llarg de l'any.

Hi ha algun perfil de comprador? Bàsicament dos: d'una banda, gent jove que encara no té cotxe i, d'altra banda, treballadors que han d'anar als afores. Per exemple hem venut molts patinets als nois que treballen als escorxadors de Sant Joan.

Els clients demanen per les normes a l'hora de fer servir els patinets? Encara que no ens ho demanin nosaltres sempre informem de tot. Als compradors els fem firmar un document assegurant que són conscients dels riscos que hi ha i quines són les restriccions a l'hora de fer-los servir. També és la forma que tenim nosaltres de curar-nos en salut. És cert que sempre hi haurà persones que en fan un mal ús, però aquí nosaltres ja no hi entrem, el que ens interessa al final és vendre.

Pensa que la gent és prou conscient del què compra? Si compren el patinet aquí perquè els informem de tot el que cal saber com l'obligació de portar casc o el límit de 25 quilòmetres per hora. Però pel carrer de vegades es veuen bogeries com tres persones pujades a un mateix patinet o els que van per les voreres.

La nova ordenança de Trànsit podria frenar les vendes de patinets? La veritat que no ho crec. També deien el mateix quan van prohibir-los als transports públics i sí que ho vam notar, però els hem continuat venent. Suposo que la gent també ve a nosaltres perquè estem especialitzats en vehicles de mobilitat personal. Tenim una botiga exclusiva a Igualada.

Això dona més confiança al comprador. Exacte. A més, també tenim un servei tècnic de patinets i altres vehicles de mobilitat personal elèctrics que està a la mateixa botiga d'Igualada i si passa qualsevol cosa hi ha una garantia. Això sí, si el patinet es modifica per exemple perquè vagi més de pressa es perd.

És una pràctica molt habitual? No tant com molta gent podria pensar, però sí que hi ha gent sobretot els més joves que modifiquen els patinets perquè puguin córrer més i després van pel passeig a 50.