Com funcionen actualment les vendes de patinets a la botiga? S'ha desinflat molt, en venem menys de deu al mes, quan n'havíem arribat a vendre dos o tres cada setmana.

Quin va ser el pic de vendes? L'estiu passat va ser molt bo i el desembre també, coincidint amb la campanya de Nadal. Però quan es van prohibir al transport públic van baixar molt les vendes, ho vam notar de seguida.

Això va ser a principis d'any, no hi ha hagut una pujada des de llavors? Sempre es van venent perquè és un element que s'ha convertit en necessari per molta gent, però és cert que ja no en venem com l'any passat. Suposo que la gent encara està a l'espera de veure que pot passar i si els poden prohibir a més espais. Abans molta gent els feia servir per anar per Barcelona, agafaven el tren i per allà anaven en patinet, això ara ja no es pot fer.

La gent demana per aquestes restriccions? Com a molt pregunten si el casc és obligatori o si han de contractar una assegurança. Nosaltres sempre ho recomanem perquè si passa alguna cosa, sempre és millor que algú se'n faci responsable. Normalment, la gent ve a comprar un patinet, ja s'ha informat i sap el que vol.

Hi ha algun perfil de comprador? Jo diria que bàsicament és gent que fa servir el patinet per anar a treballar perquè no tenen cotxe. Sobretot la gent el fa servir per anar als polígons o les fàbriques que queden lluny del centre. Aquí no venem els patinets més barats del mercat o sigui que el nostre públic potser és més adult que en altres llocs. El perfil del noi de setze anys que encara no té el carnet de conduir no el tenim massa.

Pensa que la nova ordenança de Trànsit podria afectar les vendes? De moment estem a l'aguait, a veure què passa. Si en un futur van posant més restriccions, jo suposo que botigues com la nostra ja no els podrem comercialitzar.

Per què? Perquè els patinets que podem vendre nosaltres ja tenen unes limitacions. No poden superar els 25 quilòmetres per hora ni tampoc els 1000 watts. Representa que el que tenim a una botiga no s'assimila a un ciclomotor, i per això ho podem vendre.

Llavors els patinets més potents on s'aconsegueixen? Sé de gent que els troba a internet i fins i tot hi ha concessionaris que venen patinets com per exemple la Seat té algun model de patinet.