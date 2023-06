Usuaris de patinets elèctrics a Manresa creuen que per complir amb les normatives que proposa el Servei Català de Trànsit hi hauria d'haver una pacificació de la circulació d'aquests vehicles i més carrils bici. És la conclusió extreta de l'enquesta a una desena d'usuaris que fan servir aquest vehicle de mobilitat personal per la capital Bagenca.

Trànsit va elaborar la setmana passada una ordenança municipal amb l'objectiu de regular els patinets elèctrics a Catalunya i harmonitzar les normatives municipals. Els tres punts més destacables de l'escrit són que l'edat mínima per circular en patinet sigui de setze anys, que l'ús de casc sigui obligatori i que els conductors estiguin obligats a disposar d'una assegurança de responsabilitat civil contractada.

El document també planteja prohibir la circulació dels VMP per les voreres, rambles o passejos i aconsella no transitar en espais d'ús preferent per a vianants i respectar els itineraris accessibles.

Una usuària de patinet elècrtic manresana, Ariadna Fernández, està molt a favor que la regulació sigui més clara i homogènia respecte dels patinets. "Crec que el tema de l'assegurança és el més lògic, jo quan em vaig comprar el patinet me'n vaig fer una i així estic més tranquil·la perquè sé que si mai em passa res, algú se'n farà càrrec", explica.

Pel que fa a les restriccions de circulació pels llocs de vianants, Fernández pensa que "està bé", però creu que a Manresa és "gairebé impossible de complir" per la falta de carrils bici i espais habilitats per la circulació dels patinets.

La velocitat a la qual poden circular aquests vehicles de mobilitat personal està limitada a 25 quilòmetres per hora, una restricció que la majoria dels usuaris consultats veuen amb bons ulls sobretot per temes de seguretat i protecció tant de l'usuari del patinet com dels vianants. Per exemple Ariadna Fernández pensa que "ha de ser així" perquè "si caus quan vas a 25 ja et pots fer molt mal, no vull ni imaginar el que passaria si vas a 50".

Yaritza Barrientos i Diego Romero són dos usuaris que fan servir el patinet només per anar a treballar ambdós coincideixen a dir que cal posar normes, però també és important que es respectin i que se sancionin els comportaments incívics. Per Barrientos, "el patinet s'ha de fer servir bé i no tothom ho fa", creu que cal "que la gent sàpiga que anar amb patinet no sempre és sinònim d'anar pel mig de les voreres".

"Bona opció tenint en compte el preu de la benzina"

David Martínez és un usuari de patinet elèctric des de fa poc més d'un any i fa servir aquest VMP per gairebé tot el que fa al seu dia a dia. Tot i que "en general" està a favor que es posin restriccions, reconeix que li agrada la velocitat i va més de pressa del que tocaria, "però sempre amb seny". Té molt present que "s'ha d'anar amb molt de compte amb els vianants, sobretot pel passeig". "Alguna vegada sí que he anat per la vorera", reconeix, però matisa que només en els casos que "no queda cap altra opció per on passar".

Martínez explica que a casa seva hi ha dos patinets, el seu i el del seu pare. El pare el fa servir per moure's per Manresa per fer la seva vida social i els encàrrecs del dia a dia. Martínez creu que és una "molt bona opció tenint en compte l'encariment dels preus de la benzina". Pel que fa a l'obligatorietat de tenir una assegurança de responsabilitat civil contractada, hi està completament a favor i pensa que "és correcte". "A casa els dos patinets que tenim tenen assegurança i pel que costen val la pena tenir-ne per si passa algun accident o qualsevol cosa".

Moltes multes

Un usuari de patinet que prefereix romandre en l'anonimat va declarar estar en contra de les normes que s'imposen perquè "els policies mai segueixen el mateix criteri a l'hora de posar les multes". Ell fa mig any que té el patinet i declara que l'han multat per anar per zones de vianants quan "no hi havia cap altre lloc per on passar" i també per anar per la carretera. "Jo el patinet el faig servir per anar a treballar, però com he d'anar a un altre municipi arribo fins al límit de Manresa, deixo el patinet a casa d'un amic i continuo a peu", explica.

Treball i oci, els principals motors del patinet

Segons el cap de la botiga Miró, on venen patinets elèctrics, Marcos Pastocchi, la majoria de la gent que va a comprar un patinet són persones joves que el fan servir per anar a treballar a o a estudiar mentre es treuen el carnet de conduir. Segons Pastocchi, també hi ha el perfil de la persona que "busca un patinet per oci", però assenyala que és minoritari.

Una usuària que fa servir aquest VMP per anar a treballar és Anna Gálvez, que està molt a favor de limitar l'edat mínima per conduir un patinet a 16 anys. "Moltes vegades anant a treballar em trobo a nens que van dos o tres a sobre del patinet i la veritat que ho trobo molt perillós", explica. Creu que el patinet és "un gran invent", però "cal conscienciar a la gent que no porten una joguina i que hi ha gent que s'ha matat amb el patinet", per aquest motiu troba "lògic" que es legisli sobre els VMP.

Un usuari que fa servir el patinet elèctric per fer la seva vida social és Asher Barceló, que viu lluny del centre i va sempre amb el patinet "per no haver de caminar". Creu que "està bé" que hi hagi normes, però opina que algunes són excessives com per exemple l'ús obligatori del casc, "jo no el porto i mai m'han dit res", explica. Pel que fa als llocs per on es pot circular, Barceló creu que "si hi hagués més carrils bici, s'acabaria el problema".