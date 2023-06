La Fundació Althaia de Manresa ha posat en marxa una nova campanya de mecenatge amb l’objectiu de crear una comunitat de col·laboradors estables que participin en les accions i projectes solidaris de la institució.

Amb el lema «Un gest que val per dos. Fem-nos amics!», s’adreça a persones, empreses i entitats que facin donacions recurrents, organitzin actes solidaris o realitzin altres col·laboracions periòdiques, com per exemple participar en el voluntariat.

Des que es va posar en marxa, l’any 2017, la Unitat de Mecenatge de la Fundació Althaia ha tirat endavant diversos projectes gràcies a la col·laboració de la ciutadania i del teixit empresarial i associatiu del territori. És el cas, per exemple, de l’Hospital de Dia d’Oncologia i Hematologia, a l'Hospital de Sant Joan de Déu que es va poder ampliar i modernitzar en un nou espai gràcies a una campaya de mecenatge.

Mitjançant aquesta nova iniciativa es vol reconèixer les persones, empreses i entitats que al llarg d’aquests sis últims anys han estat col·laboradors fidels d’Althaia participant de forma recurrent en les activitats de participació i mecenatge de la institució.

Implicació regular i periòdica

Ara formaran part dels amics d’Althaia. L’objectiu és també aconseguir que aquells que s’han implicat puntualment ho facin de forma regular, així com atraure nous col·laboradors estables que entrin a formar part de la nova comunitat. Segons la Fundació Althaia, amb totes aquestes col·laboracions serà possible engegar nous projectes que permetin la consecució d’uns serveis sanitaris de màxim nivell.

Entre les fites més destacades que s’han assolit gràcies a la solidaritat hi ha l’esmentat nou Hospital de Dia d’Oncologia i Hematologia; poder mantenir l’activitat dels Pallapupas, que reverteix en el benestar dels usuaris; la posada en marxa de la ressonància magnètica pediàtrica humanitzada; el finançament de projectes d’investigació, i també programes de suport al malalt oncològic com la marxa nòrdica.

El projecte de mecenatge que s’ha posat en marxa més recentment té com a objectiu renovar els espais on s’atenen els infants i joves. Principalment Pediatria. El projecte ha permès posar en marxa, d’entrada, d’una unitat d’hospitalització per a joves.

El simbolisme de la paraula Amics

El nom de la nova campanya conté diversos simbolismes. Juga amb la paraula ‘amics’, un terme que segons Althaia evoca reciprocitat i assiduïtat que està íntimament vinculat a valors fonamentals com l’amistat, la solidaritat, el compromís i el respecte.

Per a la campanya s’ha creat un logotip que incorpora la paraula AMIKS amb la grafia ‘K’. D’aquesta manera es vol connectar amb el concepte ‘Kilòmetre 0’, ja que els projectes que es desenvolupen són de proximitat i tenen el territori com a beneficiari directe. També s’ha optat pel plural. Així, la ‘S’ final es vincula als conceptes solidaritat i salut.

La nova comunitat d’amics busca el benefici de totes les parts, ja que la implicació de la ciutadania en la salut és una experiència enriquidora que afavoreix el benestar de la persona que col·labora i, a la vegada, reverteix en la consecució d’uns serveis sanitaris de més qualitat. Alhora, amb les campanyes de mecenatge es fa promoció de la salut.

Com participar-hi

Les prsones, empreses i entitats que vulguin fer una donació recurrent o bé organitzar un acte o esdeveniment solidari de forma periòdica poden escollir el programa de mecenatge al qual destinar la seva aportació. En aquests moments, hi ha oberts els projectes de Pediatria, d’Oncologia i Hematologia, Ictus i altres malalties neurològiques, Recerca i Cooperació internacional. També hi ha l’opció de fer una donació al projecte que més ho necessiti. A la pàgina web d’Althaia es pot consultar tota la informació.

Totes les empreses, entitats i persones que es facin amics d’Althaia rebran un distintiu acreditatiu, que serà vigent mentre mantinguin el suport. A més, estaran al dia de les novetats vinculades a la institució i de les activitats solidàries que es portin a terme. Sempre que ho sol·licitin, rebran un certificat de donació per poder obtenir els beneficis fiscals corresponents.

Segons Althaia, fer una donació és una forma de pagar impostos de proximitat, que es destinen a projectes que per al donant són de valor. Per exemple, d’una donació de 150 euros, en la declaració de la renda se’n recuperen 120 en forma de desgravació fiscal. A més, està en tràmit un projecte de llei, que potencia encara més el paper del mecenatge. Quan entri en vigor, el donant podrà augmentar encara més les deduccions fiscals.