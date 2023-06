La residència d’avis acabada de 200 places a Manresa es floreix mentre es manté buida

Després que aquest diari fes públic que Manresa, una ciutat que té un significatiu dèficit de places geriàtriques, té una gran residència totalment enllestida i preparada per entrar en funcionament però buida, ha comprovat que l’equipament es comença a degradar i algunes fonts consultades situen en 1 any el temps que fa que roman enllestit però fora de servei.

L’equipament privat de 195 places situat al sector Concòrdia, a la zona nord de la ciutat, està totalment acabat però no es posa en funcionament per la fallida de la multinacional Orpea, que es troba en mans del govern francès.

Orpea es va fer amb el control de l’operació, que era en mans de Sanitas, el 2021. Però la pandèmia i l’efecte que ha tingut a nivell global sobre les residències geriàtriques van abocar Orpea a la fallida i ha arribar a un acord amb la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), entitat financera pública propietat del govern francès, per tal d’assumir deutes del grup geriàtric, també francès, i esdevenir el seu accionista majoritari.

Ara es manté a l’espera de veure com pot vendre’s els actius dels quals disposa per eixugar deutes.

Mentre això passa la residència s’està florint literalment i comença a mostrar un evident estat d’abandonament.

La vegetació es fa seu l'exterior

La vegetació es va fent seus els entorns del centre geriàtric, hi ha taques en un equipament que no ha estat trepitjat encara per cap usuari i la brutícia s’acumula en finestres mentre el jardí esdevé selvàtic.

Això passa en una ciutat en la qual durant anys la Plataforma de Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran es concentra davant l’Ajuntament per reclamar, entre altres moltes coses, que es compleixi la promesa de fer la residència pública al barri del Xup.

La darrera protesta la van protagonitzar una trentena d’activistes que, durant la campanya electoral, van pujar a l’alcaldia a entrevistar-se amb el batlle Marc Aloy. En la trobada Aloy els va explicar que el mes de juliol la Generalitat farà públic les places que concertarà a Catalunya per a residències de les persones grans, a curt i a mig termini.

Aloy, en declaracions a Regió7 va subratllar «el compromís de l’Ajuntament per seguir batallant perquè la Generalitat atorgui el màxim de places concertades, donat que la ciutat està infradotada». Un segon compromís va ser «tornar-nos a trobar el mes de juliol per parlar conjuntament i decidir què fer».

Tornant al sector Concòrdia i la residència ja feta però buida, Orpea tenia presència en el moment de la fallida en 22 països amb prop de mil equipaments entre geriàtrics, centres de dia, de rehabilitació i de salut mental amb prop de cent mil llits.

En venda

Amb aquest panorama el camí a seguir per l’Estat francès seria despendre’s dels equipaments que no siguin estratègics i, en primer terme, els que no estiguin encara en funcionament. Així que la residència de Manresa podria ser posada a la venda en el primer paquet d’equipaments i podria ser adquirida per algun altre gran operador generalista del sector.

La situació de pausa en la qual es troba l’operació es va començar a gestar amb la pandèmia.

Ara, cal recordar que a banda de la residència al carrer Concòrdia hi ha més operacions en marxa a Manresa d’equipaments per a gent gran.

Es tracta d’una residència de 150 places a la Culla, al costat de l’hospital Sant Joan de Déu, de la navarresa Idea. A més, la Fundació Sant Andreu Salut, titular de la Residència Mont Blanc, té previstos una setantena d’habitatges per a gent gran al sector de l’Anònima.

D’altra banda, l’Ajuntament i la Generalitat van anunciar fa 4 anys una residència pública al Xup que no ha estat materialitzada i és objecte de contínues reivindicacions per part de la Plataforma de Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran.

El 6 d’agost del 2021, Regió7 publicava que l’empresa Sanitas ja no hi era darrera de l’operació per crear una residència de prop de dues-centes places al sector Concòrdia de Manresa després que un operador encara més potent, Orpea, se n’hagués fet amb el control. L’operació formava part del frustrat pla d’expansió d’Orpea pel mercat català i de l’Estat espanyol.

Segons va informar Orpea, s’havia subrogat en la posició de Sanitas en un centre existent situat a Madrid (Puerta de Hierro), i en quatre projectes en curs –tres dels quals en construcció- ubicats a Manresa, Madrid, Sant Sebastià i Logronyo.

El projecte contemplava la gestió de set noves residències, ja que està prevista l’edificació de nous centres en els terrenys adquirits.

Orpea es feia així amb la titularitat dels projectes situats a Manresa i Sant Sebastià, a més de l’explotació de la resta mitjançant contractes d’arrendament a llarg termini.

Els set actius, entre el qual hi ha el de Manresa, havien de tenir una capacitat per a 838 llits.