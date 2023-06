El tercer projecte d'habitatge cooperatiu a Manresa obre les inscripcions per anar-hi a viure

Manresa té en l'edifici situat al número 54 de la carretera de Cardona el tercer projecte d'habitatge cooperatiu de la ciutat. Vol dir que les persones que hi aniran a viure pagaran una raonable quantitat d'entrada d'entre 1.900 i 2.400 euros -que se'ls retornaran si marxen-, una quota mensual d'ús ajustada d'entre 330 i 380 euros, i que hi podran residir tots els anys que vulguin sense haver de patir per si de cop els apugen el preu o per si el propietari decideix fer-los fora per convertir-los en pisos turístics, per posar només dos exemples del que suposa dependre d'un lloguer en el mercat lliure.

Es tracta del projecte El Rusc de la cooperativa de Barcelona Sostre Cívic, per al qual just avui, dia 20 de juny, s'han obert les inscripcions fins al 23 de juliol per a les persones interessades. En aquest cas, es prioritzen els joves menors de 30 anys, els majors de 65 i "els grups de persones que s'atansin de forma conjunta i compleixin el requisit d'estar empadronades a Manresa amb una antiguitat de dos anys i que siguin joves o gent gran". Inclou 12 habitatges de 35 m2 i un espai comunitari al primer pis amb terrassa que els membres socis de la cooperativa -els que hi viuran- decidiran a què volen dedicar.

A banda de servir per retornar el préstec bancari per adquirir l'edifici per part de Sostre Cívic, les quotes d'ús també inclouen una quota solidària entre les persones de la cooperativa per si algun dia hi ha algú que tingui una necessitat específica, la quota de serveis, manteniment i ús de l'edifici; i un fons de manteniment pel dia que calgui fer una intervenció a l'immoble, com pintar la façana.

La Raval preveu que s'hi pugui entrar a viure la primavera del 2024

La presentació del projecte s'ha fet aquest dimarts al matí a la seu de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, amb les intervencions de Laura Muixí, una de les seves tècniques; Eva Ortigosa, coordinadora del projecte El Rusc a la cooperativa Sostre Cívic, i Raquel Fernández, una de les sòcies fundadores del projecte d'habitatge cooperatiu La Raval, que va començar a caminar el 2017 i s'està construint en aquests moments a la plaça Hospital de Manresa. La intenció, ha informat, és que s'hi pugui entrar a viure la primavera vinent.

Consta de 18 habitatges, 11 dels quals de protecció oficial i 7 d'habitatge lliure amb uns preus que es mouran entre els 550 i els 580 euros de mitjana. La quota d'entrada s'ha d'acabar de decidir. Hi ha pisos d'una, de dues i de tres habitacions. Tots ja tenen ocupants, excepte un parell als quals encara es pot optar. En aquest edifici de La Raval, que vol ser un "model intrergeneracional", hi haurà espais privats, de pas i comunitaris, com una cuina-menjador i una bugaderia. Als baixos, tindrà una sala polivalent que es vol obrir a l'entorn per a la qual encara s'han de decidir els usos. "Estem treballant amb entitats del barri", ha explicat Fernández. Una part d'aquest espai és municipal.

Al costat dels projectes El Rusc i de La Raval, el tercer edifici també és de Sostre Cívic i es tracta dels 60 pisos que té previst construir sobre una parcel·la que els cedeix l'Ajuntament entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Pilar Bertran Vallès, al costat de l'escola Ítaca. Un projecte per al qual encara no s'ha signat el dret de superfície, però que ja es va presentar fa setmanes, el 30 de març passat, i que ha generat rebuig entre famílies de l'escola i veïns del barri de la Sagrada Família, inclosa l'associació de veïns, que haurien preferit mantenir l'espai com a zona verda i demanen que el projecte es faci en una altra banda. Es van constituir en la Plataforma Salvem Espais Verds Sagrada Família de Manresa, que ja integren 382 persones.

Entre tots tres projectes sumen 90 pisos que, segons han explicat, després de Barcelona, situen Manresa en un dels municipis amb més habitatge cooperatiu de Catalunya.

L'habitatge cooperatiu com a alternativa

Muixí ha posat l'accent en "l'emergència habitacional que hi ha, no només a Manresa" i s'ha referit al model d'habitatge cooperatiu com "l'alternativa per canviar les regles del joc". Ha explicat que hi ha diferents models. En el cas de La Raval, el bloc de pisos, que es fa sobre sòl públic, al cap de 75 anys prorrogables passarà a ser de titularitat municipal, mentre que El Rusc es va fer mitjançant l'accés a tempeteig i retracta. També es pot tirar endavant un projecte mitjançant grups constituïts abans de comprar l'habitatge o a la inversa.

Ha remarcat que, d'ençà que es va crear l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, el 2016, l'interès per l'habitatge cooperatiu ha anat a més. A Manresa, a banda dels projectes de La Raval i El Rusc, "estem acompanyant dos projectes més que són grups ja constituïts que fan una compra privada".

Ortigosa ha celebrat l'increment de l'habitatge cooperatiu. Un model que "és de propietat col·lectiva, que lluita contra l'especulació" i "impulsat des de cooperatives sense afany de lucre", com és el cas de Sostre Cívic. El Rusc, ha detallat, és "un edifici ja existent adquirit mitjançant el dret de tempteig i retracta, que és un dret que podem exercir i en què les administracions públiques i les promotores socials podem tenir dret preferent en l'adquisició de patrimoni i habitatge que eren propietat de bancs". És el que van fer en aquest edifici de la carretera de Cardona, que estava buit i que serà en cessió d'ús de protecció oficial gràcies a una aportació de 50.000 euros de l'Ajuntament, amb qui han signat un conveni de col·laboració que permetrà que el projecte sigui més assequible.

Fernández ha recordat la gènesi del projecte La Raval, l'any 2017. "Una de les coses que ens plantejàvem era buscar nous models d'accés a l'habitatge que sortissin de la lògica del lloguer o de la compra". L'Ajuntament, "tot i les dificultats amb què ens vam trobar", va buscar un solar de la ciutat per fer "un concurs públic i, a través del dret a superfície, que un grup hi pogués optar i construir un edifici". El 2018 es va fer el concurs. Ha insistit en les dificultats per aconseguir finançament com "l'escull més important" per tirar endavant un projecte cooperatiu que tindrà l'eficiència energètica com a tret distintiu. Per exemple, no hi haurà gas sinó un sistema de ventilació amb un pati central i una cúpula superior.

La presentació ha inclòs una visita a El Rusc.