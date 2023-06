Anjo Valentí podria assumir seguretat ciutadana i Joan Vila indústria i turisme

ERC, PSC i Impulsem Manresa van configurant el nou govern de la ciutat per al període 2023-2027. Segons ha pogut saber aquest diari, els nous socis dels republicans podrien assumir àmbits de poder que en bona mesura detentava Junts en l’anterior mandat, tot i que amb excepcions. El número 2 del govern, Anjo Valentí (PSC), seria regidor de seguretat ciutadana i esports mentre que el cap de files d’Impulsem, Joan Vila s’encararia cap a l’activitat econòmica amb indústria i turisme.

A l’òrbita socialista també hi hauria Hisenda per a Pere Massegú, economista i advocat que com a funcionari de carrera ja havia exercit càrrecs tècnics de responsabilitat a l’àrea al propi Ajuntament de Manresa. Mariana Romero, la número 2 de la candidatura, arquitecta tècnica, i vinculada professionalment a les obres, s'orientaria a la via pública i el subministrament de serveis.

D’altra banda, Impulsem té un segon regidor, Jesús Alonso, que va ser degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i que ha defensat durant la campanya propostes per incidir en àmbits del Centre Històric com la rehabilitació i l’habitatge.

El gruix del govern per a ERC

El nou executiu passa dels 16 regidors de govern de l’anterior mandat a tretze, amb set per a ERC, quatre pel PSC i dos d’Impulsem.

El gruix del govern l’assumirà Esquerra Republicana de Catalunya, com a partit més votat, amb l’alcalde Marc Aloy al capdavant. Pesos pesants de l’executiu seran Mariona Homs, número 2 de la candidatura, actual directora general de Serveis Socials i regidora d’Acció i Inclusió Social, i Pol Huguet, número 3, que haurà de pilotar la implementació del canvi de sistema de gestió de residus amb contenidors tancats, un dels grans reptes del mandat. Un altre repte del mandat és assumir la regidoria d’Educació per prioritzar corregir l’actual segregació escolar.

Seria possible que els fitxatges republicans també puguin assumir les àrees per l’expertesa en les quals van ser triats per formar part de la candidatura republicana: Tània Infante, expresidenta de la UBIC, comerç; el sindicalista de CCOO Lluís Vidal Sixto, ocupació i el número 7 de la llista, Carles Garcia, urbanisme.

Carles Garcia és arquitecte tècnic retornat a Manresa després de treballar a Toronto, on va formar part de la direcció d’obres de dues estacions soterrades de la nova línia de metro de la ciutat canadenca.